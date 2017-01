Homem é executado com sete tiros no Monte Cristo, em Florianópolis

Violência 08/01/2017 | 19h22 Atualizada em

A Delegacia de Homicídios vai investigar a execução de um homem no bairro Monte Cristo, parte Continental de Florianópolis, na noite de sexta-feira. Segundo a Polícia Militar, por volta das 19h45min, Lediel Gonçalves, 30 anos, foi morto a tiros na Rua dos Pinheiros. Ao menos sete disparos foram efetuados e quando a PM chegou a vítima estava morta em via pública.

Moradores não quiseram dar informações à polícia sobre o crime e a lei do silêncio imperou, o que é comum na região, palco de confronto entre facções criminosas por causa da disputa pelo tráfico de drogas. Policiais civis afirmaram que o crime aconteceu na frente do prédio conhecido como "carandiru" e que a vítima tinha antecedente criminal. O bairro Monte Cristo teve ao menos 13 assassinatos em 2016, número mais alto de homicídios em Florianópolis no ano.