Homem é baleado no bairro Cordeiros, em Itajaí

Polícia 26/01/2017 | 09h13

Um homem de 28 anos foi baleado na Rua Professor Cosme Basarello, no bairro Cordeiros, em Itajaí. Segundo o relato da vítima aos policiais militares, que atenderam a ocorrência logo após a meia-noite de quarta-feira, dois homens em uma motocicleta foram até a casa do homem e o chamaram pelo nome. Disparos foram feitos e dois tiros atingiram a vítima, um no braço e outro na mão esquerda.



Leia também

:: Dois assaltantes são mortos após roubo em Camboriú

:: Defensoria pública analisará processos de 1,6 mil presos em Itajaí



A caminho do hospital, socorrido por familiares, o homem foi perseguido por dois homens em uma motocicleta que novamente efetuaram vários disparos. Assustados, eles foram até a Central de Plantão Policial (CPP) no Centro, onde foram auxiliados pelos policiais que acionaram o Corpo de Bombeiros na delegacia.



A ocorrência de tentativa de homicídio foi registrada e a vítima, que foi encaminhada ao hospital, orientada. Os suspeitos do crime não foram localizados.