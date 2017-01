Helicóptero com socorristas cai no centro da Itália

Abruzos 24/01/2017 | 10h48 Atualizada em

Um helicóptero do serviço de socorro caiu nesta terça-feira enquanto resgatava um ferido em um campo de esqui de Campo Felice, nos Abruzos, conforme veículos de comunicação locais. A região fica no centro da Itália.

Segundo as primeiras informações, seis pessoas estavam a bordo. As vítimas não faziam parte da equipe de socorristas que atuava na operação de emergência acionado após o terremoto e avalanche que atingiram a região, na semana passada.

— (O helicóptero) estava voando para resgatar pessoas das pistas de esqui. Não tem relação com a avalanche e o terremoto — explicou um porta-voz da polícia.

De acordo com o Corriere della Sera, a aeronave voava a uma altura de 600 metros antes de cair. As condições meteorológicas no local eram ruins, com tempestade, baixa visibilidade e vento forte. A área em que ocorreu o acidente é de difícil acesso e equipes de resgate estão se deslocando em esquis para fazer o socorro das vítimas. Policiais e bombeiros também estão tentando chegar ao local da queda.

Antes da queda, o sinal de emergência do aparelho foi lançado. Em seguida, uma forte explosão foi ouvida.

Os jornalistas que acompanham os desdobramentos da avalanche de neve que deixou até agora 14 mortos e 15 desaparecidos em um hotel localizado na mesma cadeia montanhosa viram uma equipe de resgate partir com urgência.