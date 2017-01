Hamburgo inaugura espetacular Filarmônica

Hamburgo 11/01/2017 | 23h45

Hamburgo inaugurou oficialmente nesta quarta-feira uma espetacular Filarmônica, com a qual a cidade do norte da Alemanha terá uma atração de renome internacional, assinada pelo estúdio de arquitetura suíço Herzog & De Meuron.

Com dez anos de atraso e em orçamento dez vezes superior ao previsto, a Filarmônica foi inaugurada com um concerto assistido pela chanceler Angela Merkel, o presidente Joachim Gauck e outros 2.100 espectadores.

O programa - de três horas de duração - incluiu peças de Beethoven e Wagner, e foi aplaudido de pé.

"O parto foi difícil, mas eles adotaram a criança", declarou o prefeito de Hamburgo, Olaf Scholz, referindo-se ao apoio dos 1,7 milhão de cidadãos de Hamburgo e ao custo do prédio: 789 milhões de euros.

"Jamais se havia construído algo assim", escreveu o crítico Peter von Becker.

Situada sobre um dique no rio Elba, a Filarmônica foi construída sobre um velho armazém, do qual se conservaram apenas as paredes exteriores de tijolos. O prédio apresenta uma estrutura de vidro que em sua parte superior adquire a forma de ondas.

Além da Filarmônica, o complexo abriga apartamentos de alto padrão, restaurantes e um hotel.

Conhecido como Elphie, o prédio tem 110 metros de altura, dominando o "Speicherstadt" (zona de antigos armazéns construídos sobre colunas), bairro de canais e pontes inscrito no ano passado pela Unesco como Patrimônio da Humanidade.

dlc-cfe/yap/lr