Guarda Municipal expande operação contra ambulantes e flanelinhas às praias de Florianópolis

Olha o Rapa 19/01/2017 | 19h40 Atualizada em

A Guarda Municipal de Florianópolis (GMF) e os fiscais da prefeitura ampliaram a Operação Floripa Legal para os balneários da Ilha. Na quinta-feira, em Canasvieiras, 25 ambulantes tiveram mercadorias apreendidas.



De acordo com o comando da GMF, esta ação foi planejada em virtude das inúmeras queixas dos moradores da região e contou com cerca de 30 agentes da Guarda e cinco fiscais da Secretaria Executiva de Serviços Públicos (SESP). As ações de fiscalização fazem parte do planejamento da prefeitura de coibir o comércio ilegal pelas ruas da cidade.

Entre as mercadorias apreendidas, estavam alimentos como 11 mil abacaxis, 200 óculos escuros falsificados, além de outros produtos piratas e até entorpecentes.

Já na Barra da Lagoa, além das apreensões de produtos irregulares, os guardas coibiram a atuação de flanelinhas, que cobravam ilegalmente de motoristas para supostamente proteger os veículos. Conforme a comandante da Guarda Municipal, Maryanne Mattos, é grande a reclamação de moradores contra os cuidadores.

_ A gente recebe muita queixa de flanelinha na Daniela, inclusive de ameaça aos moradores. Também estão bastante presente em Canasvieiras e em Jurerê. Chegam a cobrar R$ 30 dos motoristas _ relata Maryanne.

Na praia do leste da Ilha aidna foram apreendidos produtos como chapéus, alimentos, bebidas alcoólicas e óculos de sol falsificados, mas o destaque foi para apreensão de grande carregamento de móveis.

_ Vamos intensificar a presença dos fiscais e dos guardas municipais nas praias para inibir que vendedores ambulantes, sem a devida regularização, ameacem a saúde e a ordem pública _ garantiu o secretário da Sesp, Nelson Mattos Gomes Júnior.

As operações vão continuar diariamente durante todo o veraneio nas principais praias de Florianópolis.