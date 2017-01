Grupo de motociclistas causa confusão ao tentar invadir praia do Pântano do Sul 

SUL DA ILHA 15/01/2017 | 21h16 Atualizada em

A tranquilidade da praia do Pântano do Sul, em Florianópolis, foi interrompida na tarde deste sábado (14) pelo ronco de motores de quase 30 motocicletas e depois pela gritaria com a confusão que foi causada. Isso porque os motociclistas do Abutres Moto Clube queriam passar o comboio pela areia da praia, mas foram impedidos pelos moradores.

Desde o novembro de 2015, um acordo judicial impede a circulação de automóveis na praia do sul da Ilha de Santa Catarina. Há placas nos acessos ao Pântano alertando para a proibição. Mesmo assim, os motociclistas queriam passar. Apesar da resistência, pelo menos três conseguiram.

— Eles chegaram com muita agressividade, não falaram com a comunidade, não pediram autorização. Disseram muitos palavrões. Aqui é uma área de pescadores e tem muitos banhistas, muitas crianças. Colocaram todas essas pessoas em risco e ainda sujaram a praia — reclamou a jornalista Raquel Wandelli, moradora de Florianópolis e que estava aproveitando o sábado na praia.

Foi Raquel quem fez as imagens que mostram a confusão. No vídeo, um dos moradores que atende por Cau está com o neto no colo. Ele fala com um membro do moto clube que também reside no bairro.



— Tu mora aqui, pô. Tu sabe que não pode (entrar na praia). Tem estacionamento ali — orienta, indignado.



Ainda no sábado, um boletim de ocorrência foi registrado na 2ª Delegacia de Polícia de Florianópolis. Nele, segundo informações da DP, o dono de um bar no Pântano e integrante do Abutres denuncia ter sofrido injúria. Segundo o BO, outros moradores o acusaram de iniciar a confusão e ter agredido alguém.



Foto: Raquel Wandelli / Arquivo Pessoal

Os Abutres se intitulam um dos maiores moto clubes do mundo. Tem sedes em seis países em todos os estados brasileiros. A reportagem entrou em contato com a sub-sede do grupo em Florianópolis. No entanto, as mensagens foram visualizadas e não respondidas.

Na página do clube na internet, é salientado que "o Abutre's Moto Clube não compactua com qualquer alusão a apologia ao crime (¿) além disso, não é responsável, direta ou indiretamente, pela conduta pessoal de seus Integrantes que contrariem as leis vigentes, os quais responderão, civil e criminalmente por si".