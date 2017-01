Governo federal autoriza projeto de aeroporto em Ilhota

Obra 01/01/2017 | 14h14 Atualizada em

A Secretaria da Aviação Civil da Presidência da República (SAC) firmou convênio com a prefeitura de Ilhota e autorizou a implantação de um aeroporto de grande porte na cidade. O documento foi emitido no apagar das luzes de 2016, e já foi publicado no Diário Oficial da União.



O texto se refere ao ¿futuro Aeroporto Metropolitano da Costa Verde e Mar", e a localização geográfica aponta para o Bairro Barra de Luís Alves, na zona rural do município.



O prefeito Daniel Bosi (PSD) que entrega neste domingo o cargo ao prefeito eleito Erico de Oliveira (PMDB), diz que os estudos de implantação já foram feitos, acompanhados pela Anac. O pré-projeto, feito pela prefeitura prevê uma obra audaciosa: um terminal com o dobro da capacidade de Navegantes _ hoje o segundo maior aeroporto de Estado _, e investimentos estimados em R$ 200 milhões.



O projeto original prevê a concessão da área para a iniciativa privada, através de licitação.Com o convênio, a SAC autoriza a prefeitura a dar continuidade ao processo para uma futura implantação. Caberá ao prefeito eleito decidir sobre a viabilidade do projeto.