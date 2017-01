Governo britânico publica projeto de lei para ativar o Brexit

Londres 26/01/2017 | 11h29

O governo britânico publicou nesta quinta-feira o projeto de lei para iniciar a saída do Reino Unido da União Europeia, anunciou o ministro encarregado do Brexit, David Davis.

Este breve projeto de lei permitirá à primeira-ministra Theresa May receber a permissão do Parlamento para ativar o Artigo 50 do Tratado de Lisboa, ponto de largada de dois anos de negociações para abandonar o bloco.

"O povo britânico tomou a decisão de abandonar a UE em referendo, por isso hoje apresentamos um projeto de lei ao Parlamento que nos permitirá ativar formalmente o Artigo 50 no final de março", anunciou Davis em um comunicado.

al/erl/cn