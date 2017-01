Governo britânico aceita publicar livro branco sobre Brexit

Londres 25/01/2017 | 11h57

A primeira-ministra britânica, Theresa May, anunciou nesta quarta-feira que pretende transformar a estratégia de saída da União Europeia em um documento oficial para os parlamentares.

Este livro branco era pedido insistentemente pela oposição, que acusava o governo de manter em sigilo tudo o que fosse relativo ao Brexit, mas May aceitou a publicação após o discurso de 17 de janeiro, sobre como seria a ruptura com a UE.

A concessão acontece no dia seguinte à decisão da Suprema Corte, obrigando o governo a conseguir a aprovação parlamentar para iniciar a ruptura.

"Posso confirmar à Câmara que nosso plano será transformado em livro branco", disse May no Parlamento, sem detalhar a data que ficará pronto, apesar da insistência do líder da oposição, o trabalhista Jeremy Corbyn.

jk-al/mb/cc/mvv