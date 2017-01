Gestão de resíduos orgânicos: aprenda a fazer uma vermicomposteira em casa

Permacultura 26/01/2017 | 14h15 Atualizada em

Composteira doméstica, caseira, residencial e artesanal. Há diversas nomenclaturas para a tecnologia social que decompõe o material orgânico — aquele rejeito que você provavelmente armazena em um lixo ao lado da pia da cozinha — de forma sustentável. Em todas elas, o resultado é o mesmo: uma biomassa altamente nutritiva, que pode ser utilizada em hortas, paisagismo, hidroponia ou orquidário, em vez de gerar poluentes em um lixão comum. O que muda entre os diferentes tipos de compostagem é o mecanismo de ação — calor, animal ou substância química.

Já conhecida na agricultura familiar, a vermicompostagem, que utiliza minhocas (Eisenia fetida Savigny, mais conhecida como minhoca vermelha-da-califórnia) para acelerar o processo de decomposição dos resíduos, parece cair no gosto dos moradores das cidades brasileiras. Segundo dados do Instituto de Pesquisa Econômica e Aplicada (Ipea), 52% do lixo dos centros urbanos é composto por material orgânico.

Em Florianópolis, uma das cinco capitais brasileiras que mais participa da coleta seletiva, mas que ainda assim só consegue reciclar 7% de todos os resíduos sólidos produzidos, a Brotei surge como um negócio social que almeja aliviar a demanda do poder público ao incentivar a própria comunidade a colocar a mão na massa. Atenta ao novo comportamento do mercado, que deseja ser mais sustentável, o enfoque da empresa é a gestão de resíduos orgânicos em domicílio, que inclui coleta seletiva, composteiras, além de hortas para escritórios, residências e condomínios.

Até o momento, o minhocário doméstico é o preferido dos clientes que, segundo a colaboradora Maria Gabriela Knapp, são residentes de apartamentos ou trabalham em escritórios, indicando a facilidade de manter o esquema de compostagem por meio de minhocas californianas.

— Geralmente, os resíduos orgânicos vão para os aterros sanitários, onde são misturados com todo o tipo de lixo, liberam metano [gás poluente para a camada atmosférica] e chorume [líquido poluente que pode contaminar solo e lençol freático. Ter uma composteira em casa diminui esse impacto ambiental, gera húmus e ainda serve como um termômetro para as famílias saberem se estão desperdiçando alimentos — explica.

Permacultura

A técnica de compostagem pertence a um "sistema de planejamento para a criação de ambientes humanos sustentáveis e produtivos em equilíbrio e harmonia com a natureza" denominado permacultura. O termo surgiu da expressão em inglês permanent agriculture, criada por Bill Mollison e David Holmgren na década de 1970.

Atualmente, segundo os pesquisadores do Núcleo de Estudos em Permacultura da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), propõe uma cultura permanente onde imperam três princípios éticos: cuidar da natureza, cuidar das pessoas e compartilhar o excedente. Trata-se da aplicação prática da ecologia, já que todo permacultor tem a função de criar solo — exatamente o que possibilita a compostagem — e armazenar água.

— A permacultura traz princípios e metodologias diferentes do modo de produção vigente capitalista com o intuito de propor uma relação de integração ao invés de dominação. Aponta para uma sociedade predominantemente rural e descentralizada, onde se busca autossuficiência local embasada na produção de subsistência e trocas solidárias — diz a geógrafa Letícia dos Santos, que estudou a permacultura como dispositivo de ressignificação do espaço geográfico.



Eisenia fetida Savigny, mais conhecida como minhoca vermelha-da-califórnia, é o tipo de verme mais usado nos minhocários Foto: Leo Munhoz / Agencia RBS

Como fazer uma vermicomposteira?

Alternativa à reciclagem da matéria orgânica, a compostagem "trata" naturalmente o lixo orgânico e transforma-o em húmus (fertilizante mais nutritivo que o adubo). O que iria parar no lixo é utilizado para a produção de alimentos, jardins e canteiros.

Para fazer uma vermicomposteira em casa, em pelo menos três recipientes você vai intercalar camadas: folhas secas, matriz de minhocas e resíduos orgânicos. Depois, é só esperar os vermes fazerem seu trabalho. Veja como montar no vídeo:

Quais resíduos orgânicos podem ser decompostos?

Embora a alimentação das minhocas possa variar de espécie para espécie, as minhocas comem principalmente:

Vegetais;

Frutas;

Cascas de ovo (pouco e triturado);

Borra de café (e filtros);

Folhas de chá (e sacos);

Resíduos de jardim;

Papel e cartão (cortado e molhado);

Palha;

Arroz e massas cozinhadas;

Pão;

Cereais;

Bolo;

Massa de Pizza;

Melaço.

Quais resíduos orgânicos NÃO podem ser decompostos?

Nem todos os tipos de resíduos podem ser dados às minhocas pois são prejudiciais à sua saúde:

Carne;

Peixe;

Marisco;

Fritos;

Citrinos (limão, laranja etc);

Saladas temperadas (vinagre, azeite e óleos);

Cinzas;

Excrementos animais;

Resíduos tratados com pesticida;

Têxteis;

Vidro;

Plástico;

Metal;

Pilhas;

Químicos.

Onde comprar?

Ficou com preguiça de montar uma vermicomposteira em casa? Veja abaixo as lojas online que disponibilizam o kit pronto para você encher de orgânicos, manter e resgatar o húmus:

Brotei;

Morada da Floresta;

Casa Lógica;

Ecycle;

Mercado Livre.

Leia também:

Pais e escolas apostam no xadrez para desenvolver habilidades nas crianças

Universidades públicas e institutos federais de Santa Catarina oferecem 6,4 mil vagas pelo Sisu 2016



Canga de emoji, biquíni cropped e capinha de celular à prova d'água são os hits das areias de Jurerê

as areias de Jurerê