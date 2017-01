Gean Loureiro toma posse como prefeito de Florianópolis 

Política 01/01/2017 | 19h03 Atualizada em

A cerimônia de posse do prefeito Gean Loureiro (PMDB), em Florianópolis, ocorreu na tarde deste domingo, na Assembleia Legislativa de Santa Catarina (Alesc). No discurso, o peemedebista falou sobre desafios à frente da prefeitura, momento econômico municipal e nacional, dificuldades nas finanças, austeridade, redução de custos, diálogo com a câmara e com a sociedade, transparência e ética e eficiência e inovação, entre outros pontos.

— Estamos falando da capital de todos os catarinenses. O exemplo daqui é seguido em todo o Estado. O exemplo daqui é visto em todo o país. Se fizermos uma gestão eficiente vamos permitir que todos tenham o orgulho de dizer que nasceram, cresceram ou escolheram viver em Florianópolis — destacou.



Ovacionado pelo público nas galerias da Assembleia Legislativa de Santa Catarina (Alesc), o prefeito tomou posse tendo ao fundo o Tema da Vitória, tradicional canção instrumental usada nas vitórias de Ayrton Senna. No final, agradeceu a família, eleitores, amigos e políticos e reafirmou que agora ele e o vice governam para toda a cidade, não apenas para os que votaram nele.

Entre as autoridades presentes, duas das maiores lideranças do PMDB de SC, o vice-governador, Eduardo Pinho Moreira, e o senador Dário Berger.

A solenidade, que começou às 17h30min deste domingo no Plenário da Alesc, iniciou com a entrada de todos os 23 vereadores eleitos. Em seguida, o prefeito eleito e o vice, João Batista Nunes (PSDB), que entraram de mãos dadas e comemorando.

No início da cerimônia, foi feito um minuto de silêncio em homenagem ao ex- prefeito de Florianópolis, que morreu na noite deste sábado, Sergio Grando. Os vereadores os eleitos para a Câmara foram empossados e Tiago Silva (PMDB) discursou em nome dos parlamentares. Nesta hora houve um momento de descontração quando o vereador fez com que todos se levantassem e dessem um abraço em quem estava do lado ao abordar o tempo que as pessoas não abraçavam um amigo.

Depois, foram empossados o vice-prefeito e o prefeito da Capital.

Os candidatos eleitos em outubro para comandar os 10 maiores municípios de Santa Catarina assumem os mandatos neste domingo, 1º de janeiro, conforme previsto pela Constituição Federal. A exceção é Chapecó, onde a Lei Orgânica do município prevê a posse em 2 de janeiro.





