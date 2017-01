Gean Loureiro se reúne com secretários e vereadores para anunciar medidas administrativas

Administração municipal 10/01/2017 | 12h44 Atualizada em

O prefeito de Florianópolis, Gean Loureiro (PSD), esteve reunido na manhã desta terça-feira com secretários e vereadores para apresentar o conjunto de medidas administrativas que será encaminho para a Câmara de Vereadores nesta quarta-feira. Entre as medidas, está a alteração no número de secretarias municipais, regulamentação da Uber em Florianópolis, e diminuição do Imposto sobre a Transmissão onerosa de Bens Imóveis (ITBI).

Nesta quarta-feira, o prefeito fará o anúncio oficial e detalhado das medidas. Parte delas foram antecipadas na Rádio CBN Diário sexta-feira.

- Vai ser uma série de medidas, às vezes simples, mas que dão impacto à arrecadação. Vamos convocar uma sessão extraordinária agora em janeiro, isso é atribuição minha. A Câmara pode decidir a favou ou contra o meu pedido. A decisão é dela. Cabe ao Executivo e à sociedade mostrar à Câmara a importância dessa aprovação. Ou Florianópolis aprova o pacote de contenção de despesas, o pacote de busca de ampliação de recursos, ou a cidade não vai ter mais capacidade de investir e nem de manter - disse ele sexta-feira.

Segundo o prefeito, atualmente a previsão do ano é ter uma arrecadação de R$ 1,3 bilhão, só que apenas a folha de pagamento chega próximo a R$ 1 bilhão. Por isso, diz Gean, são necessárias medidas para enxugamento da máquina pública.