Gean Loureiro exige dedicação exclusiva de secretários e titulares de cargos comissionados

Prefeito Gean Loureiro (PMDB) exige dedicação exclusiva de todos os secretários e titulares de cargos comissionados. Definiu os princípios: respeito à uma Câmara independente, governo do diálogo, trabalho permanente pela cidade, combate às ilegalidades públicas, rigor ético e transparência e eficiência com inovação. O prefeito destacou que a nova equipe deve se orgulhar de comandar Florianópolis.

Tucanos

O PSDB garantiu presença no primeiro escalão da gestão Gean Loureiro(PMDB). O vereador Edinho Lemos é o novo Secretário do Continente. Assim, Gean recruta três vereadores: Vanderlei Farias(Lela), Tiago Silva e Edinho Lemos. Assumirão na Câmara os suplentes Celso Sandrini, Márcio Alves e Ricardo José de Souza. Já o empresário Doreni Caramori está fora da Secretaria de Turismo. Cuidará de suas empresas.

As diferenças

O empresário Udo Döhler (PMDB) assumiu pela segunda vez a Prefeitura de Joinville, em condições muito melhores do que em 2013. Há quatro anos, os computadores não tinham dados e as dívidas com fornecedores eram milionárias. Teve que parcelá-las em 48 meses. Vai enviar projeto de reforma administrativa à Câmara e compactará vários órgãos públicos, visando redução de custos.

Financiamentos

Neste segundo mandato, Udo Döhler deverá contar com 40 milhões de dólares de empréstimo do Fonplata, outros 70 milhões de reais do BID, além dos 104 milhões da Caixa Econômica Federal. Todos para obras de infraestrutura, drenagem e serviços públicos. As perdas da Prefeitura com arrecadação em 2016 chegaram a 15%.

Cortes

Novo prefeito Antônio Ceron (PSD) vai reduzir de 23 para 14 o número de Secretarias da Prefeitura de Lages. Assume nesta segunda apenas 5 secretários, dos quais 3 servidores efetivos. Pretende cortar 50% dos cargos comissionados, passando de 430 para 200. Ceron vai diminuir de 20% a 30% o número de contratados. A prioridade será melhorar os setor saúde. Quer humanizar a assistência. Depois, o calçamento nos bairros.

Parcerias

Governador Raimundo Colombo prestigiou a posse de Antônio Ceron na Prefeitura de Lages. Anunciou que vai renovar o Fundo de Desenvolvimento dos Municípios- o Fundam II, para manter as parcerias com todos os novos prefeitos do Estado. Prometeu priorizar no planalto obras de maior impacto na população mais carente de Lages.

A posse

Ao contrário da maioria dos municípios catarinenses e brasileiros, que tiveram atos de posse dos prefeitos no primeiro dia do ano, o prefeito Luciano Buligon (PSB) assumirá o segundo mandato somente nesta segunda. Será as 18h, na Câmara Municipal, de acordo com a Lei Orgânica do Município. Enxugou 35% dos comissionados, economizando R$ 30 milhões anuais só em folha de pagamento.

O Centenário

O prefeito Luciano Buligon vai priorizar agora maior aproximação com as comunidades. Realizou 77 reuniões e que estreitar relações com a cidadania para elevar a autoestima. Será o ano da regularização fundiária. Chapecó tem 2.500 situações irregulares. A prefeitura sofreu em 2016 com redução de 9,5%, o que totalizou 30 milhões na receita.

Emergência

Clésio Salvaro (PSDB) vai decretar estado de emergência na Prefeitura de Criciúma. O déficit mensal é de R$ 8 milhões, a dívida total atinge a 110 milhões, dois hospitais enfrentam grave crise e a prefeitura está queimada. Por isso, fixou quatro prioridades: equilíbrio das contas, funcionamento dos hospitais São José e Santa Catarina e restauração do prédio da Prefeitura.

Prioridades

O prefeito Fabricio de Oliveira (PSB) vai priorizar nestes próximos 60 dias a manutenção eficaz dos serviços públicos, em função do elevado número de turistas. Balneário Camboriú tem população de 130 mil pessoas e conta hoje com mais de 700 mil. O prefeito socialista venceu em outubro o ex-governador e ex-prefeito Leonel Pavan, do PSDB, considerado o favorito na disputa.

Procurador

O Procurador de Justiça, José Galvani Alberton, será o Procurador Geral da Prefeitura de Balneário Camboriú, na gestão do prefeito Fabricio de Oliveira (PSB). Ele deve assumir o cargo, segundo o prefeito, em fevereiro. Alberton trabalha em Florianópolis, mas tem apartamento em Balneário Camboriú. Chegou a ser cogitado para a equipe de Gean Loureiro. Já exerceu os cargos de Procurador Geral do Estado e de Procurador Geral de Justiça.

Nova equipe

O prefeito Napoleão Bernardes (PSDB) só anunciará em fevereiro a nova equipe que vai comandar Blumenau no segundo mandato. Anunciou atenção especial para melhoria do transporte coletivo e incentivos ao desenvolvimento econômico, com desburocratização e menos entraves nos licenciamentos ambientais na abertura de empresas. Bernardes aplicou 25% em educação, contra 15% da obrigação constitucional. Queixa-se das omissões do governo federal em saúde e educação.

Porto

Novo prefeito de Itajaí, Volnei Morastoni (PMDB) fixou como meta número um agilizar medidas federais para solucionar problemas graves do porto de Itajaí. É a maior reivindicação da população e representa o motor da economia regional. O ministro dos Transportes irá dia 21 de janeiro a Itajaí para assinar, finalmente, a ordem de serviço para desassoreamento do rio Itajaí-Açu.

A dívida

O ex-presidente da Assembleia Legislativa, Joares Ponticelli (PP) assumiu a prefeitura de Tubarão com uma dívida acumulada de 203 milhões de reais para um orçamento de 207 milhões. Encaminha 10 de janeiro projeto que reduz a maquina em 50%, passando de 16 para 8 o número de secretarias, e de 230 para 130 os cargos comissionados.

