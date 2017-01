Gean Loureiro anuncia medidas para cortar custos em Florianópolis

Pacotão 11/01/2017 | 11h56 Atualizada em

O prefeito de Florianópolis, Gean Loureiro (PMDB), apresentou na manhã desta quarta-feira, em entrevista coletiva, um pacote com 40 medidas que visam a redução de custos. Entre as propostas, há itens polêmicos, como a revogação do plano de cargos e salários, aprovado na gestão anterior, e aumento na alíquota da previdência.

O pacote será encaminhado já na tarde de quarta para a Câmara de Vereadores, que tem 24 horas para analisar e convocar uma sessão extraordinária com o objetivo de formar as comissões e estipular os prazos de cada projeto. O presidente da Câmara, vereador Gui Pereira (PR), aliado de Gean, informou durante a coletiva que pretende convocar a sessão ainda hoje. Falou também que a intenção é votar os 40 projetos ainda em janeiro.

As propostas foram divididas em seis eixos: Reforma Administrativa, "Pra frente Floripa", Equilíbrio Financeiro, Economia para o futuro, "Agiliza Floripa" e Projetos pendentes da gestão anterior. Cada medida deverá ser analisada individualmente:

Conheça as propostas:

REFORMA ADMINISTRATIVA

1 - Redução do número de secretarias, buscando economia e maior eficiência

2 - Redução no número de cargos comissionados e funções gratificadas

3 - Extinção das gratificações de atividade especial

4 - Instituir o Programa de Parceria Público-Privada e Concessões de Florianópolis

5 - Criação da Nota Fiscal "Manezinha", incentivo aos consumidores a cobrarem a nota fiscal

6 - Criação do Programa Municipal de Microfinanças (juros zero +)

7 - Regulamentar os serviços de transporte via aplicativos, como o UBER

8 - Regulamentar o Conselho de Desenvolvimento Econômico Social

9 - Regulamentar o Fundo Municipal de Inovação



"PRA FRENTE FLORIPA"



10 - Regulamentar a circulação, embarque, desembarque e estacionamento de veículos de turismo em Florianópolis

11 - Modernizar o Fundo Municipal de Turismo de Florianópolis para utilização também nas Parcerias Público-Privadas

12 - Criar o selo para o ônibus turístico

13 - Regulamentar a fiscalização dos serviços de transportes em regime de concessão em Florianópolis

14 - Regulamentar o serviço de hotelaria ou locação temporária via aplicativos

15 - Regulamentar a marca turística de Florianópolis

16 - Oportunizar a manutenção autossustentáveis das unidades de conservação

17 - Criação do programa Evento Legal para estimular a criação de eventos em Florianópolis, combatendo a sazonalidade do turismo

18 - Definir a Procissão Nosso Senhor dos Passos como Patrimônio Cultural e Imaterial de Florianópolis

19 - Regulamentação da venda de artesanato em Florianópolis



Foto: Cristiano Estrela / Agencia RBS

EQUILÍBRIO FINANCEIRO



20 - Criar o Sistema Financeiro de Conta Única Municipal

21 - pagamento das contribuições previdenciárias dos servidores municipais

22 - Redução da Alíquota do ITBI de 3% para 2% e para 0,5% em casos de financiamento do SPH

23 - Cessão de direitos creditórios originados de créditos tributários e não tributários de Florianópolis e credenciamento bancário para financiamento de dívidas dos municípios junto a Prefeitura de Florianópolis

24 - Modernizar o Fundo Municipal de Geração de Oportunidades de Florianópolis para utilização também nas Parcerias Público-Privadas

25 - Criar a junta administrativa de recursos de infrações de transportes

26 - Regulamentar a tarifa social em Florianópolis

27- Instituir o serviço voluntário na Administração Direta e Indireta no município



ECONOMIA PARA O FUTURO



28 - Instituir o Regime de Previdência Complementar de Florianópolis

29 - Alterar a alíquota previdenciária paga pelo município escalonando (de 14% oara 28%) e pelos servidores (de 11% para 14%)

30 - Não incorporação de benefícios para servidores municipais

31 - Diminuição do percentual de horas extras

32 - Extinção da licença-prêmio

33 - Revogação do Plano de Cargos e Salários dos servidores

34 - Alteração da lei 374 sobre a regularização de imóveis

35 - Permitir a troca de índice imobiliário para as obras do elevado do Rio Tavares e Antônio Edu Vieira

"AGILIZA FLORIPA"

36 - Desburocratização para alvarás da vigilância sanitária

37 - Criar o licenciamento simplificado para construções com ate 750 m²

38 - Facilitar a emissão de alvará para a abertura de empresas, em especial o setor tecnológico, e permitir, em muitos casos, que a sede possa ser em uma residência



PROJETOS PENDENTES DA GESTÃO ANTERIOR

39 - Instalação do Parque Marina na Beira-mar Norte

40 - Regulamentação da taxa do lixo

Leia as últimas notícias do Diário Catarinense