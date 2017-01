Garoto de oito anos está desaparecido há 25 dias em Fraiburgo, no Meio-Oeste de SC

Mistério 04/01/2017 | 18h47 Atualizada em

O mistério do sumiço do garoto Willian Bassani Silva, de oito anos, morador de Fraiburgo, de 36,1 mil habitantes no Meio-Oeste de Santa Catarina, completou 25 dias nesta quarta-feira. Ele saiu para brincar com amigos na rua e desde então nunca mais foi encontrado.

A investigação mobiliza a Polícia Civil local e também conta com o auxílio da Delegacia de Pessoas Desaparecidas de Florianópolis, mas Willian ainda não foi localizado. A Polícia Militar, os Bombeiros e o Conselho Tutelar também estão mobilizados.

— É um caso que preocupa a gente — admite o delegado Wanderley Redondo, da Delegacia de Desaparecidos da Capital.

A reportagem não conseguiu contato com os policiais civis locais de Fraiburgo nesta quarta-feira, pois a Polícia Civil está no período de recesso em todo o Estado.

A informação dos policiais civis de Florianópolis é que a principal pista apontada foi a de que Willian sumiu de casa, no bairro São Luís, após ter ido supostamente tomar banho com amigos em um rio ou uma cachoeira e a família não teve mais notícias.

De acordo com a conselheira tutelar Luciane Beatriz dos Santos, diversas buscas foram feitas e até um açude foi esvaziado na região, mas nem sinal do garoto. Informações ou denúncias podem ser dadas aos telefones 181 (disque denúncia da Polícia Civil) ou 190 (PM).