Fuja de cilada: veja dicas para se dar bem nas liquidações 

05/01/2017 | 04h04

Quem conseguiu guardar um dinheiro para janeiro pode aproveitar as tradicionais promoções do varejo feitas para acabar com o estoque que sobrou do Natal. Porém, especialistas alertam para ter cuidado para não começar o ano endividado ou cair em ciladas.



Dicas para fugir de cilada



A associação de consumidores Proteste dá algumas dicas para evitar ciladas e garimpar boas ofertas neste período de liquidações:



1. Faça pesquisa de preço para verificar se não se trata de "falsa liquidação"



2. Não compre por impulso, só porque é barato, pois a mercadoria pode não ter utilidade para você. Compras por impulso são vilãs que podem comprometer o orçamento familiar.



3. Não tenha pressa na compra para poder avaliar e escolher com cuidado os produtos. No caso de roupas prefira modelos mais clássicos e cores neutras.



4. Veja se compensam as promoções do tipo "pegue dois, leve três", ou que dêem brindes, descontos em segunda compra, sorteio de prêmios, etc.



5. Tenha cuidado redobrado com o estado das mercadorias, principalmente aquelas em exposição. Lembre-se que não poderá trocar, por isso, confira se não há defeitos que comprometam a utilização.



6. No caso de produtos com pequenos defeitos - roupas com manchas, descosturadas ou eletrodomésticos com partes amassadas, ou ainda, móveis de mostruário -,você deve exigir que a loja coloque na nota fiscal, os problemas apresentados, detalhando-os.



7. Pesquise os preços em vários estabelecimentos e defina, em casa, o que deve ser comprado. Um bom aliado disso são os anúncios em jornais, rádios ou tevês, que deverão ser guardados. O material publicitário poderá auxiliar numa eventual reclamação contra a empresa, caso não haja o cumprimento da oferta.



8. Aparelhos de alta tecnologia têm de ser muito bem avaliados. Por exemplo, pode haver smartphone em oferta que está sendo substituído por outro, mais atualizado. Avalie se vale investir em uma compra assim.



