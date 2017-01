Foto: carro pega fogo no Morro da Cruz, em Florianópolis

Incêndio 28/01/2017 | 14h51 Atualizada em

O Corpo de Bombeiros de Florianópolis foi acionado no início da tarde deste sábado para combater o incêndio em um veículo no Morro da Cruz, região central da capital. A ocorrência, que foi gerada por volta 13h15min, aconteceu na General Vieira da Rosa. No momento do fogo, uma mulher, um homem e três crianças, estavam dentro do carro. Apesar do susto, ninguém se feriu.

De acordo com o proprietário William Jesus de Oliveira,assim que a fumaça teve início, só houve tempo de sair de dentro do veículo. Morador da comunidade do Horário, William afirmou que o Golf havia sido adquirido pela família no mês passado e saído da oficina na tarde de ontem.

— Agora está difícil a situação. Só Deus sabe o que vai ser — afirmou.

Foto: Yasmine Fiorini / Agência RBS

