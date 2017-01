Fórmula original manuscrita da Chocoleite é tesouro guardado pela empresa

Economia 16/01/2017 | 03h43 Atualizada em

Em 1927, Gustavo Gumz já era um comerciante relativamente bem-sucedido em Jaraguá do Sul quando resolveu ampliar os negócios com a criação de uma fábrica de laticínios de nome Sant¿Anna, uma homenagem à esposa. O Chocoleite surgiu apenas em 1959, em uma ampliação da linha de produtos, e logo ganhou a preferência do público.



Em 2002, Chocoleite foi recomprada por Lírio Utech, que mantém o negócio em Jaraguá do Sul Foto: Maykon Lammerhirt / Agencia RBS

Em 1996, a Gumz Alimentos S.A. era uma empresa robusta com 350 funcionários. Nessa época, foi vendida para a Glória, da Fleischmann Royal, que posteriormente se tornou Nabisco. Mais tarde, foi novamente vendida, dessa vez para a gigante Kraft Foods, que, por sua vez, passou o comando à Parmalat.



Em 2002, à beira da falência – de todos os produtos, só havia restado o Chocoleite, e apenas 45 funcionários ainda trabalhavam na empresa –, a fábrica voltou, de certa forma, à família: foi recomprada por Lírio Utech, casado com uma das herdeiras dos Gumz. Ele já havia sido diretor comercial da empresa nos anos 1980. Hoje, além de dono, é guardião do maior tesouro da companhia: a receita do Chocoleite escrita à mão pelo velho Gumz.



Desde a recompra, vem apostando em novidades. Há dois anos, foi criado o picolé no sabor do achocolatado. Para o ano que vem, está previsto o lançamento de produtos sem lactose.