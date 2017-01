Forças iraquianas reconquistaram 80% do leste de Mossul

Mossul 11/01/2017 | 12h25

As forças iraquianas reconquistaram ao menos 80% do leste de Mossul que estava em poder do grupo Estado Islâmico (EI), indicou nesta quarta-feira um porta-voz três meses depois do início de uma grande ofensiva para retomar a segunda cidade do Iraque.

"Podemos dizer que retomamos de 80 a 85% da parte leste de Mossul", declarou à AFP Sabah al Noman, porta-voz das forças de elite do contraterrorismo (CTS), ponta de lança da ofensiva.

Desde o lançamento em 17 de outubro da ofensiva que visa a expulsar os extremistas da segunda cidade do Iraque e de seus arredores, as forças pró-governamentais conquistaram vários setores do leste da metrópole.

gde-smm/cmk/bpe/me/mb/cn