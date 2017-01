Follmann terá alta provisória para o jogo da Chapecoense no sábado

Homenagem 20/01/2017 | 15h45 Atualizada em

Na última quinta-feira, Follmann postou foto tomando chimarrão no lado de fora do hospital em Chapecó

Na última quinta-feira, Follmann postou foto tomando chimarrão no lado de fora do hospital em Chapecó Foto: Reprodução / Instagram / Instagram

A tarde de sábado promete ser de muita comoção para toda a Chapecoense e seus torcedores, mas três nomes devem viver um sentimento ainda mais emocionante. O goleiro Jackson Follman, o lateral Alan Ruschel e o zagueiro Neto, sobreviventes da tragédia aérea, estarão na Arena Condá e serão homenageados, em cerimônia que inicia às 15h30min, antes da partida entre o Verdão e o Palmeiras.

Follmann é o único dos três jogadores que segue hospitalizado, mas, para a partida que marca o reinício do clube, ele receberá uma alta provisória. O jogador, que perdeu parte da perna direita no acidente aéreo de novembro, será levado até o gramado em uma cadeira de rodas pelo ex-goleiro Nivaldo, um dos ídolos do clube e que hoje desempenha uma função na diretoria.

Juntos, Alan Ruschel, Neto e Folmann vão receber as medalhas de reconhecimento pela conquista na Copa Sul-Americana de 2016, acompanhado dos outros atletas que não viajaram, mas faziam parte do elenco na temporada passada: Nenén, Martinuccio, Lourency, Moisés, Rafael Lima e Marcelo Boeck.

Além da homenagem emocionante aos três sobreviventes, familiares das vítimas que morreram no acidente também receberão medalhas e serão homenageados. Antes da bola rolar, a Chapecoense também apresentará, oficialmente, o novo elenco contratado para esta temporada.

Leia mais:

Veja mais notícias sobre a Chapecoense

Torcedores levam carinho à Chape no último treino antes de encarar o Palmeiras

Mancini confirma time titular da Chapecoense para o amistoso