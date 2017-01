Florianópolis tem pior saldo de empregos em 14 anos

Economia 20/01/2017 | 19h23 Atualizada em

Em 2016, Florianópolis bateu recorde negativo no saldo de empregos, com perda de 4.654 vagas, o pior da série histórica (desde 2002) e o pior resultado entre as cidades catarinenses. Até então, a única vez em que o município havia tido um ano com mais demissões que admissões havia sido em 2015 (-2.274). Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgados nesta sexta-feira pelo Ministério do Trabalho. São levados em conta apenas empregos com carteira assinada,



O setor de serviços foi o grande responsável pelo recorde negativo. De janeiro a dezembro, o segmento perdeu 3.911 postos. No ano passado, a cidade viu também um enfraquecimento do turismo. Para se ter uma ideia, em 2016, o Aeroporto Internacional Hercílio Luz recebeu 161 mil passageiros a menos que em 2015.

A construção civil ocupou a vice-liderança na perda de vagas na cidade no ano passado, quando houve 911 demissões a mais que admissões.



As cidades de Jaraguá do Sul e Joinville também foram bastante abaladas, com menos 3.975 e 2.863, respectivamente. Na outra ponta, Itapema apresentou o melhor resultado, com 634 admissões a mais que demissões.



No Estado, houve 32.260 demissões a mais que admissões em 2016, segundo pior resultado em 14 anos, superado apenas pelo saldo negativo de 2015, de 58.599. O resultado ruim do ano passado, portanto, mostra certa perda de fôlego da crise, cenário também percebido nacionalmente. No país, o saldo foi de menos 1.321.994, 14% menor que em 2015, quando o Brasil perdeu 1.534.989 postos de trabalho.