Florianópolis ganha nova maratona Internacional: prova confirmada para 27 de agosto

O ano de 2017 começou com uma ótima notícia para os amantes de corrida, com a confirmação da Maratona Internacional de Floripa, que terá sua primeira edição, na nova versão, realizada no dia 27 de agosto. O evento completa o calendário de corridas de rua da capital catarinense, sendo a única prova prevista de 42km no asfalto da cidade.

As inscrições para o evento já estão abertas e podem ser feitas através do site www.maratonadefloripa.com.br com percursos de 42km (solo ou dupla), 10km e 5km à disposição dos corredores. Além disso, no site oficial do evento já é possível conferir o regulamento e percursos para cada distância, que terão todas as largadas no Trapiche da Avenida Beira-Mar Norte.

As últimas Maratonas de Florianópolis, válidas pelo Circuito Caixa (e que não têm indicação de realização este ano), tinham a largada na Passarela do Samba Nego Quirido.

A imagem abaixo, da última Meia Maratona Internacional, serve de exemplo de percurso, mas com modificações de localização da largada e adaptação à distância. O percurso prevê largada no Trapiche em direção à UFSC, com ida e volta por toda extensão da Beira Mar Norte. Na volta, os corredores seguem ao Túnel Antonieta de Barros, incluindo a travessia da Via Expressa Sul em ida e volta até retornar à Beira-Mar, onde a distância será completada.

Este foi o percurso de 21k da última Meia Maratona de Floripa e serve de exemplo para o percurso da Maratona, que terá largada no Trapiche e vai passar por toda extensão da Beira-Mar, ida e volta e também indo em direção ao Sul Da Ilha. Foto: Google / Reprodução

¿Nós sabíamos que o lançamento da Maratona Internacional de Floripa seria um grande ganho para os corredores, não só de Florianópolis, mas de todo Brasil. O percurso da prova é quase 100% plano e com paisagens exuberantes. Floripa é reconhecida por promover algumas das melhores provas do país, mas estava faltando a opção internacional de 42km. E o público abraçou o evento logo no início, o que nos deixa bastante otimistas para agosto¿, comenta Anderson Tonon, um dos organizadores do evento.

Em menos de uma semana, mais de 300 corredores já confirmaram presença na distância de 42km, sendo que muitos deles são de fora do Brasil.

- Já tivemos inscrições de atletas da Argentina, Uruguai e alguns outros países da América do Sul. Floripa é sempre um destino bastante procurado pelo público, mas mesmo assim ficamos bastante surpresos com essa alta procura, ainda mais pelo período de férias - comenta Leonardo Silvano, idealizador do evento ao lado de Anderson Tonon.

O primeiro lote com preços promocionais segue aberto até o dia 10 de janeiro, sendo que o atleta pode optar pela inscrição com e sem kit, tornando o evento ainda mais acessível.

Para mais informações sobre a prova procure a página do evento no Facebook