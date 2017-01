Moacir Pereira 13/01/2017 | 09h04 Atualizada em

Florianópolis é a terceira melhor cidade do Brasil para se viver, segundo levantamento feito pelo IBGE, com base no IDH e considerando a qualidade de vida. As duas primeiras são São Caetano do Sul e Águas de São Pedro, em São Paulo. Balneário Camboriú aparece na sexta colocação.

Entre as 30 melhores do país, Santa Catarina desponta com 10: Joaçaba (8ª), São José (17ª), Blumenau(19ª), Rio Fortuna (21ª), Jaraguá do Sul (25ª), Rio do Sul (26ª), São Miguel do Oeste (28ª) e Concórdia (30ª).

Tem candidato

Durante a reunião na Casa d'Agronômica do presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), com 10 dos 16 deputados federais catarinenses, Rogério Mendonça (PMDB) fez declaração de voto. Está trabalhando aqui e em outros Estados pela eleição do deputado Jovair Arantes (PTB-GO). Justificou que são amigos e que obteve dele apoio político para nomear o administrador Marcus Luiz Hartmann, de Timbó, para a Diretoria de Gestão de Pessoas da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) em julho do ano passado.

Respaldo

Rodrigo Maia almoçou na Lindacap com os dois senadores e os dois deputados federais do PSDB, presente o presidente estadual Marcos Vieira. Ali, os votos tucanos estão garantidos. O PSDB nacional já decidiu apoiar a reeleição de Maia.

Candidatos?

Ministério Público catarinense tomou decisão importante que haverá de contribuir para moralização do processo eleitoral. Remeteu dados aos promotores de Justiça sobre possíveis irregularidades em 115 candidaturas de servidores públicos. Suspeita-se que foram registradas apenas para dispensa do serviço ou ajuda a outros candidatos. Prática, aliás, muito comum em anos anteriores nos partidos de esquerda.

