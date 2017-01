"Fiquei satisfeito com o que vi", diz Vagner Mancini sobre a estreia da Chapecoense na Primeira Liga

Primeira Liga 27/01/2017 | 10h10 Atualizada em

Diante do Joinville, Vagner Mancini fez a sua primeira partida oficial no comando da Chapecoense

Diante do Joinville, Vagner Mancini fez a sua primeira partida oficial no comando da Chapecoense Foto: Sirli Freitas / Chapecoense / Chapecoense

Após iniciar a temporada com uma equipe totalmente nova e segurar o empate por 0 a 0 diante do Joinville na noite de quinta-feira, o técnico Vagner Mancini saiu de campo satisfeito. Segundo o treinador da Chapecoense, o jogo foi disputado e será possível retirar acertos para aproveitá-los no futuro.

— Se não tivemos um bom futebol em termos técnicos, eu vi uma turma muito determinada, o que é a cara da Chapecoense. Nós já conseguimos tirar do novo elenco a cara de uma equipe que vinha muito bem e que neste ano vai ter que melhorar em termos táticos e técnicos — disse Mancini.

O treinador reconheceu que o Verdão oscilou em alguns momentos do jogo, mas acredita ser normal para um elenco novo e que teve pouco mais de 15 dias de treinamento. Apesar de algumas falhas, Mancini fez questão de ressaltar o empenho que viu de seus atletas.

— Hoje nós vimos uma equipe que teve bons momentos, que jogou com extrema velocidade e teve momentos que não articulou bem. Isso é fruto de início de ano — acrescentou.

Sobre o Joinville, o treinador da Chape elogiou a atuação do adversário e recordou os primeiros 20 minutos de jogo, quando o JEC garantiu a posse de bola, fazendo com que o Verdão reformulasse sua estratégia.

Questionado sobre o jogo de domingo, pela primeira rodada do Catarinense, Mancini reafirmou que jogará com titulares totalmente diferentes da partida da Primeira Liga. Como já havia adiantado, a intenção é colocar dois times em campo para, posteriormente, escolher seus titulares oficiais.

— Hoje não quis usar ninguém que vai jogar domingo para você dar ritmo de jogos para esses atletas. A partir do jogo de domingo vamos ter uma equipe, talvez, modificada em relação às atuações que vimos agora – ponderou.



Leia mais



Chapecoense cogita desistir da Copa Suruga, no Japão

Chapecoense empata em jogo contra o River do Equador

Com bom humor, Follmann inicia fisioterapia na Chapecoense