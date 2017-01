Filmes para ver no fim de semana

Dicas de TV 21/01/2017 | 05h00 Atualizada em

Sábado

ACOSSADO (À Bout de Souffle) — De Jean-Luc Godard. Com Jean-Paul Belmondo e Jean Seberg. Um dos títulos seminais da Nouvelle Vague, Acossado foi filme que investiu de forma mais radical nos aspectos formais e narrativos que revolucionaram a cinematografia mundial. Belmondo vive um ladrão de carros perseguido pela polícia que chega a Paris e envolve-se com jovem americana. Drama, França, 1960, 90min. Arte 1, 16h

PORTA DOS FUNDOS: CONTRATO VITALÍCIO — De Ian SBF. Com Gregório Duvivier e Fábio Porchat. O grupo humorístico revelado na internet testou seu fôlego no cinema com este filme sobre dois amigos, diretor e ator, que ganham um prêmio no Festival de Cannes e firmam um acordo para trabalhar sempre juntos. Mas o diretor some e reaparece 10 anos depois com um projeto maluco para o outro, agora muito famoso, estrelar. Comédia, Brasil, 2016, 100min. Telecine Premium, 22h

A PELE DE VÊNUS (La Vénus à la Fourrure) — De Roman Polanski. Com Mathieu Amalric e Emmanuelle Seigner. Apenas dois atores em cena e muita tensão erótica e psicológica, elementos caros a Polanski. Dentro de um teatro, atriz tenta convencer diretor que ensaia uma nova peça a lhe dar o papel principal, criando uma instigante relação de poder e dominação. Drama, França, 93min. Telecine Cult, 0h30min

A SAGA CREPÚSCULO: AMANHECER — PARTE 2 (The Twilight Saga: Breaking Dawn —Part 2) — De Bill Condon. Com Kristen Stewart, Robert Pattinson. No desfecho da popular saga vampiresca juvenil, a jovem humana que a paixão transformou em morta-viva luta para proteger a filha. Drama fantástico, EUA, 2012,115min, RBS TV, 0h50min

Domingo

CINCO GRAÇAS (Mustang) — De Deniz Gamze Ergüven. Com Günes Sensoy. Esta produção francesa com DNA turco destaca a submissão imposta às mulheres em sociedades regradas pelo fundamentalismo religioso. Cinco irmãs que vão viver com parentes no interior da Turquia deparam com um ambiente de clausura e repressão. Foi indicado ao Oscar de melhor filme estrangeiro. Drama, França/Turquia/Alemanha, 2015, 93min.Telecine Cult, 17h45min

TRAINSPOTTING: SEM LIMITES (Trainspotting) — De Danny Boyle. Com Ewan McGregor. Com a estreia da continuação marcada para 16 de fevereiro, vale rever ou conhecer este filme de culto dos anos 1990 embalado por uma antológica trilha sonora. Trata-se de uma fábula proletária amoral que acompanha jovens amigos de Edimburgo, na Escócia, vivendo sem maiores expectativas além de garantir a próxima dose de heroína. Drama, Inglaterra, 1996, 94min. Paramount, 20h

PSICOSE (Psycho) — De Alfred Hitchcock. Com Anthony Perkins e Janet Leigh. Esta obra-prima iluminou o talento de Hitchcock em um período de baixa na carreira. Subverte manuais de roteiro (a protagonista morre no meio da história) para destacar um dos personagens mais fascinantes do cinema: Norman Bates. Suspense, EUA, 1960, 109min. Telecine Cult, 0h25min

A CAÇA (Jagten) — De Thomas Vinterberg. Com Mads Mikkelsen. Filmaço em sintonia com os tempos de intolerância e linchamentos morais amplificados pelas redes sociais. Melhor ator no Festival de Cannes, Mikkelsen vive um professor de escola acusado de abusar de uma garotinha. Drama, Dinamarca/Suécia, 2012, 115min. RBS TV,0h45min

Streaming

O ROUBO DA TAÇA —De Caíto Ortiz. Com Paulo Tiefenthaler e Taís Araújo. O caso real é tão cômico que o filme só realça suas bizarras particularidades. Conta a história do roubo do troféu Jules Rimet, conquistado pela Seleção em definitivo na Copa de 1970, da sede da CBF, em 1983, por ladrões de terceira categoria. Tiefenthaler ganhou o Kikito de melhor ator em Gramado. Comédia, Brasil, 2016, 85min. Disponível na Netflix