Filmes para ver no fim de semana

CONFIRMAÇÃO (Confirmation) — De Rick Famuyiwa. Com Kerry Washington e Wendell Pierce. Kerry concorre neste domingo ao Globo de Ouro de melhor atriz em telefilme ou minissérie com esta produção inspirada em um caso real que agitou a política dos EUA nos anos 1990. Após ser nomeado por George Bush para a Suprema Corte, o juiz Clarence Thomas — segundo negro a alcançar a posição na história do país — foi acusado por uma ex-subordinada, Anita Hill, de assédio sexual.Drama, EUA, 2016, 110min. HBO Signature, 13h35min

A TRAPAÇA (Il bidone) — De Federico Fellini. Com Broderick Crawford e Giulietta Masina. Um ótimo Fellini de fase neorrealista, ainda movido pelo tom de crítica social. Conta a história de um golpista que tenta mudar de vida para não mais envergonhar a filha. Drama, Itália/França, 1955, 90min. Arte 1, 16h

MOGLI: O MENINO LOBO (The jungle book) — De Jon Favreau. Com Neel Sethi. É impressionante o resultado alcançado por essa versão em "carne e osso" do livro de Rudyard Kipling, que tem como adaptação mais famosa o desenho da Disney de 1967. A única figura real em cena é o jovem ator Neel Sethi. Tudo o mais, das folhas de árvores aos animais falantes que se movimentam com impressionante realismo, é fruto de efeitos visuais. Aventura, Reino Unido/EUA, 2016, 106min. Telecine Premium, 22h

O SUSPEITO DA RUA ARLINGTON (Arlington road) — De Mark Pellington. Com Jeff Bridges e Tim Robbins. Este bom filme antecipou a paranoia que tomou os EUA após o 11 de Setembro. Na trama, homem desconfia que seus novos e insuspeitos vizinhos são terroristas que preparam um atentado. A questão é que só ele está convencido disso. Drama, 1999, 117min. RBS TV, 2h25min

Domingo

ATÉ O FIM (All the way) — De Jay Roach. Com Bryan Cranston. Este telefilme adapta a peça teatral vencedora do Tony, que reconheceu também Cranston como melhor ator. E ele tem a chance de ganhar neste domingo também o Globo de Ouro revivendo o papel do presidente dos Estados Unidos Lyndon B. Johnson, que assumiu o poder com o assassinato de John F. Kennedy, em 1963. A trama destaca o papel de Johnson no turbulento processo para a aprovação da Lei dos Direitos Civis nos anos 1960. Drama, EUA, 2016, 132min. HBO Signature, 20h

SPOTLIGH: SEGREDOS REVELADOS (Spotlight) — De Thomas McCarthy. Com Mark Ruffalo, Michael Keaton e Rachel McAdams. Os bastidores de uma investigação jornalística que expôs os crimes sexuais cometidos por padres católicos contra crianças. Ganhou os Oscar de melhor filme e roteiro. Drama, EUA/Canadá, 2015, 128min. Max, 21h

DE AMOR E TREVAS (A tale of love and darkness) — De e com Natalie Portman. Além de ótima atriz, Natalie é também uma boa diretora, como mostra neste seu primeiro longa. A trama adapta o livro de memórias do escritor israelense Amós Oz, que lembra a juventude em Jerusalém no começo dos anos 1950, as tensões que marcaram o nascimento do Estado de Israel e o trauma encarado com o suicídio de sua mãe. Drama, Israel/EUA. 2015, 95min. Telecine Cult, 22h

O VINGADOR DO FUTURO (Total recall) — De Len Wiseman. Com Colin Farrell. A história de Philip K. Dick foi filmada antes por Paul Verhoeven no longa de 1990 com Arnold Schwarzenegger. Operário que faz implante de memórias logo se vê como líder de uma revolução interplanetária. Ficção científica, EUA, 2012, 118min. RBS TV, 23h10min

Streaming

ERA UM VEZ NA AMÉRICA (Once upon a time in America) — De Sergio Leone. Com Robert De Niro e James Woods. Em seu derradeiro filme, Leone ergueu um grandioso painel sobre o crime organizado nos EUA do começo do século 20 aos anos 1960. Dois gângsteres judeus emergem juntos nas ruas de Nova York e tomam rumos distintos numa ciranda de ambição e violência. Drama, Itália/EUA, 1984, 229min. Disponível na Netflix