Filmes para ver nesta terça-feira

24/01/2017

ANTI-HERÓI AMERICANO (American Splendor) — De Shari Springer Berman e Robert Pulcini. Com Paul Giamatti. Divertida, criativa e, ao seu modo, comovente biografia de Harvey Pekar, sujeito esquisito que transformou sua rotina cinza e sem graça como arquivista de hospital em uma cultuada história em quadrinhos. A ótima atuação de Giamatti e a inventiva combinação de documentário, ficção, atores reais e animações são atrativos que garantem o excelente programa. Comédia dramática, EUA, 2003, 101min. Max, 12h50min



TIO BOONMEE, QUE PODE RECORDAR SUAS VIDAS PASSADAS (Loong Boonmee Raleuk Chat) — De Apichatpong Weerasethakul. Com Thanapat Saisaymar. A Palma de Ouro em Cannes deu visibilidade a esse filme que é uma estimulante experiência sensorial. O ponto de partida para a viagem que interconecta homem, natureza e misticismo é um homem doente que deseja passar seus últimos momentos com a família. Drama, Tailândia, 2010, 120min. Arte 1, 16h

O INFORMANTE (The Insider) — De Michael Mann. Com Al Pacino e Russell Crowe. Cientista é demitido de uma companhia fabricante de cigarros e decide denunciar a um produtor de TV o jogo sujo da indústria tabagista para viciar os consumidores. Inspirado em um caso real que mobilizou os EUA e alimentou um debate em torno de temas como ética jornalística e influência das grandes corporações nos rumos da política. Drama, EUA, 1999, 158min. Telecine Touch, 22h

TV aberta

AS CRÔNICAS DE SPIDERWICK (The Spiderwick Chronicles) — De Mark Waters. Com Freddie Highmore e David Strathairn. Criativas incursão no universo fantástico infantojuvenil. Ao se mudar com a mãe e os irmãos para uma velha casa, menino descobre portal para um mundo mágico desbravado no passado por um parente seu. Fantasia, EUA, 2008, 107min. RBS TV, 15h15min

Streaming

HURRICANE BIANCA — De Matt Kugelman. Com Bianca Del Rio. Roy Haylock encarna a drag queen Bianca Del Rio, que ficou conhecida participando do reality show RuPaul's Drag Race. O filme conta a história de um professor gay que deixa Nova York para trabalhar em escola de pequena cidade do Texas. Vítima de preconceito, acaba demitido. Mas não se dá por vencido e planeja sua vingança incorporando uma nova e esfuziante persona. Comédia, EUA, 2016, 84min. Disponível na Netflix