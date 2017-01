Filmes para ver nesta sexta-feira

Dicas de TV 20/01/2017 | 04h00 Atualizada em

QUASE FAMOSOS (Almost Famous) — De Cameron Crowe. Com Billy Crudup e Kate Hudson. Crowe reproduz as histórias cabeludas que testemunhou como jovem repórter da revista Rolling Stone, acompanhando, nos anos 1970, turnês de bandas como Led Zeppelin. O grupo no filme virou Stillwater e é seguido na estrada por fãs desinibidas e um entusiasmado repórter imberbe. Comédia dramática, EUA, 2000, 123min. HBO 2, 17h

STRAIGHT OUTTA COMPTON: A HISTÓRIA DO N.W.A. — De F. Gary Gray. Com O'Shea Jackson Jr. e Corey Hawkins. Um dos pioneiros do gangsta rap — vertente com letras e atitudes moldadas na carência e violência da periferia da Los Angeles dos anos 1980 — o N.W.A. (Niggaz Wit Attitudes) tem sua história contada neste filme indicado ao Oscar de roteiro original. O foco está nos mais destacados integrantes do grupo, Ice Cube, Dr Dre e Eazy-E, do primeiro sucesso às desavenças que levaram a sua ruptura. Drama, EUA, 2015, 147min. Telecine Pipoca, 19h20min

A SENHORA DA VAN (The Lady in the Van) — De Nicholas Hytner. Com Maggie Smith e Alex Jennings. Maggie e Hytner repetem a parceria da peça que fez sucesso nos palcos londrinos. O texto autobiográfico do dramaturgo Alan Bennett narra sua convivência ao longo de 15 anos com uma senhora sem-teto e mentalmente perturbada que vivia dentro de uma van. A narrativa é entrecortada pela reconstrução do passado da misteriosa e irascível mulher que vai se apagando na decrepitude e se tornando personagem de Bannet. Max, 22h

TV aberta

EU SOU O NÚMERO QUATRO (I Am Number 4) — De D.J. Caruso. Com Timothy Olyphant. Alienígena fugitivo que se esconde na Terra disfarçado de humano apaixona-se por garota em meio à perseguição que ameaça sua raça. Ação, EUA, 2011, 109min. RBS TV, 15h05min



Streaming

DOCINHO DA AMÉRICA (American Honey) — De Andrea Arnold. Com Sasha Lane e Shia LaBeouf. Este é mais um título badalado na temporada — prêmio do júri no Festival de Cannes de 2016 — que chega ao Brasil pulando o circuito de cinemas. É um road movie que acompanha o impacto que terá sobre uma garota a decisão radical que toma: largar tudo para se juntar a uma trupe de vendedores com espírito libertário que percorre os EUA. Drama, Reino Unido/EUA, 2016, 163min. Disponível na Netflix