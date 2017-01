Filmes para ver nesta segunda-feira

Dicas de TV 09/01/2017 | 04h01 Atualizada em





Carrie Fischer e Debbie Reynolds em cena do documentário lançado neste domingo pela HBO dos EUA Foto: HBO / Divulgação

A TEORIA DE TUDO (The Theory of Everything) — De James Marsh. Com Eddie Redmayne. Cinebiografia do astrofísico britânico Stephen Hawking, um dos grandes pensadores do século 20 e nome referencial nas estudos sobre os mistérios do universo – é autor do best-seller Uma Breve História do Tempo. O roteiro é inspirado no livro de Jane Wilde (vivida por Felicity Jones), colega na Universidade de Oxford com quem Hawking se casou na juventude, tão logo começou a apresentar sinais da doença degenerativa que atrofiaria os músculos do corpo. Redmayne ganhou o Oscar de melhor ator. Drama, Reino Unido, 2014, 123 minutos. Telecine Touch, 13h40min

BRIGHT LIGHTS: STARRING DEBBIE REYNOLDS & CARRIE FISHER — De Alexis Bloom e Fisher Stevens. Este documentário exibido no Festival de Cannes de 2016 estreou neste domingo na HBO dos EUA como um tributo póstumo às atrizes Debbie Reynolds e Carrie Fisher, mãe e filha. Se no passado o relacionamento entre elas enfrentou turbulências, a convivência foi marcada por afeto e companheirismo. Carrie e Debbie são seguidas no dia a dia entre compromissos profissionais e amenidades domésticas. Mostram um humor afiado, fazem reflexões sobre os altos e baixos de suas vidas e exibem preciosas imagens do acervo familiar. Carrie morreu em 27 de dezembro, aos 60 anos, e Debbie morreu no dia seguinte, aos 84. Documentário, EUA, 22015, 95min. HBO, 22h

TV aberta

JOÃO E MARIA – CAÇADORES DE BRUXAS (Hansel and Gretel: Witch Hunters) — De Tommy Wirkola. Com Jeremy Renner e Gemma Arterton. Abandonados na floresta, irmãos acabam parando na casa de bruxa. Nesta versão da clássica fábula, a dupla, quando adulta, ganha fama caçando criaturas malignas e ajudando a desvendar o desaparecimento de crianças. Fantasia, Alemanha/EUA, 2013, 88min. RBS TV, 23h40min

Streaming

LIBERTADOR – De Alberto Arvelo. Com Edgar Ramírez. Esta superprodução venezuelana tem como destaque um grande ator da casa. Ramírez, que ficou internacionalmente conhecido vivendo o terrorista Carlos, o Chacal na minissérie Carlos, do francês Olivier Assayas, vive Simón Bolívar (1783 — 1830), militar e político venezuelano que teve papel de destaque nas lutas contra os espanhóis no processo de descolonização de países da América do Sul. Drama histórico, Venezuela, 2014, 118min. Disponível na Netflix