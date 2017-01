Filmes para ver nesta quinta-feira

Dicas de TV 19/01/2017 | 04h00 Atualizada em

O ESCARAVELHO DO DIABO — De Carlo Milani. Com Thiago Rossetti. Esta boa adaptação do livro de Lúcia Machado de Almeida lançado em 1972 pela saudosa Coleção Vaga-Lume é uma rara aposta do cinema brasileiro recente no gênero infantojuvenil. Após o assassinato de seu irmão mais velho, menino decide bancar o detetive e junta pistas para perseguir o criminoso que tem como vítimas pessoas com cabelos ruivos. Aventura, Brasil, 2016, 90min. Telecine Pipoca , 12h10min

RUSH: NO LIMITE DA EMOÇÃO — De Ron Howard. Com Daniel Brühl e Chris Hemsworth. Muito boa recriação de uma era dourada da Fórmula-1. Na temporada de 1976, o cerebral piloto austríaco Niki Lauda (Ferrari) e o fanfarrão inglês James Hunt (McLaren) travaram nas pistas uma acirrada disputa no braço, curva a curva, roda a roda. Em meio aos pegas, a produção destaca a vida dos pilotos fora das pistas. Ação, Alemanha/Inglaterra, 2013, 123min. Telecine Touch, 12h55min

PULP FICTION: TEMPO DE VIOLÊNCIA — De Quentin Tarantino. Com John Travolta e Uma Thurman. Com esta moderna obra-prima, Tarantino deu uma sacudida na linguagem cinematográfica nos anos 1990, foi ungido ao time dos grandes realizadores contemporâneos e inspirou uma geração de seguidores. Com inspiração na literatura policial barata — marcada por violência, humor negro, tipos bizarros e mulheres fatais Streaming, o roteiro original vencedor do Oscar interliga diferentes núcleos de personagens, todos desajustados. Drama, EUA, 1994, 154min. Telecine Cult, 22h

TV aberta



ZATHURA: UMA AVENTURA ESPACIAL — De Jon Favreau. Com Josh Hutcherson e Jonah Bobo. Divertida fábula sobre dois irmãos que descobrem um jogo mágico que os leva a uma incrível aventura espacial. A irmã mais velha e rabugenta da dupla é vivida por Kristen Stewart, que mais tarde ficaria famosa como a Bella da saga vampiresca Crepúsculo. Aventura, EUA, 2005, 101min. RBS TV 15h05min

Streaming



BERNIE — De Richard Linklater. Com Jack Black, Shirley MacLaine e Matthew McConaughey. Em meio a projetos de maior visibilidade, como Boyhood (2014) e Antes da Meia-Noite (2013), Linklater costuma realizar filmes menores que sequer são lançados nos cinemas brasileiros. Como este longa de humor negro sobre funcionário de funerária que mata viúva para se apossar da sua herança e depois arma um teatro para que ela pareça seguir viva. Comédia, EUA, 2011, 99min. Disponível na Netfllix