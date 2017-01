Filmes para ver nesta quinta-feira

Dicas de TV 05/01/2017 | 04h00 Atualizada em

O GAROTO DA BICICLETA (Le gamin au vélo) — De Jean-Pierre e Luc Dardenne. Com Cécile De France e Thomas Doret. Os irmãos belgas ganharam o Grande Prêmio do Júri no Festival de Cannes com mais belo filme em que exaltam o humanismo social, tema onipresente em sua premiada cinematrografia. O protagonista é um menino de 12 anos abandonado pelo pai no orfanato de uma pequena cidade. Revoltado com a rejeição, o guri encontra em uma cabeleireira sua maternal tutora, estabelecendo com ela uma relação que transcorre entre conflitos e a dificuldade de criação de vínculos afetivos. Drama, Bélgica/França/Itália, 2011, 87min. Arte 1, 16h

HOLOCAUSTO BRASILEIRO — De Daniela Arbex e Armando Mendz. A jornalista Daniela Arbex transformou em filme seu livro homônimo que relata os horrores vividos por pacientes de um manicômio de Minas Gerais onde, estima-se, morreram 60 mil pessoas entre 1930 e 1980. Uma tragédia social que poucos conhecem e da qual pouco se fala. Documentário, Brasil, 2016, 90min. Maxprime, 17h30min

PAPÉIS AO VENTO (Papeles en el viento) — De Juan Taratuto. Com Pablo Echarri e Diego Peretti. A paixão de um grupo de amigos pelo time de futebol argentino Independiente permeia esta trama agridoce. Ante de morrer, um dos integrantes da turma investiusua economias em uma promessa de craque que não vingou. Agora, o demais tentam recuperar o dinheiro tentando convencer cartolas de que o pereba é um craque. Comédia, Argentina, 2015, 115min. Telecine Cult, 17h55min

MEU AMIGO HINDU (My hindu friend) — De Hector Babenco. Com Willem Dafoe. Em seu derradeiro filme, Babenco, que morreu em julho de 2016, coloca elementos autobiográficos na história de um cineasta com câncer terminal que faz amizade com um menino no hospital dos EUA em que ambos estão internados. Drama, Brasil/EUA, 2015, 124min. Telecine Cult, 22h

TV aberta

RADIO REBEL — De Peter Howitt. Com Debby Ryan, Sarena Parmar e Adam Dimarco. Menina vence a timidez para falar em público quando está no seu quarto transmitindo um programa popular na estação de rádio que pertence ao seu padrasto. Comédia, EUA, 2012, 85min. RBS TV, 15h15min

Streaming

SING STREET: MÚSICA E SONHO — De John Carney. Com Ferdia Walsh-Peelo e Lucy Boynton. Ainda inédito nos cinemas brasileiros, este novo longa do diretor de Apenas uma vez e Mesmo se nada der certo concorre neste domingo ao Globo de Ouro de melhor filme musical ou comédia. E, mais um vez, a música está no primeiro plano da trama, agora ambientada na Dublin de 1985. Conta a história de um rapaz com problemas em casa e na nova escola. Para conquistar uma garota, ele a convida para estrelar o videoclipe de sua banda de rock. O detalhe é que a banda ainda não existe. Comédia dramática/musical, Irlanda/Reino Unido/ EUA, 2016, 106min. Disponível na Netflix