Filmes para ver nesta quarta-feira

Dicas de TV 25/01/2017 | 04h01 Atualizada em

JANELA INDISCRETA (Rear Window) — De Alfred Hitchcock. Com James Stewart e Grace Kelly. Este clássico é ilustrativo do fetiche voyeur. Fotógrafo com a perna quebrada observa a rotina dos moradores do prédio em frente. Certo de que flagrou um homem assassinando a esposa, o curioso sujeito e sua namorada viverão momentos de tensão para tentar comprovar a suspeita. Suspense, EUA, 1954, 103min. Telecine Cult, 19h50min

Com 14 indicações, musical "La La Land" desponta como favorito ao Oscar 2017

Werner Herzog volta com dois novos filmes na grade da Netflix

Leia todas as críticas e notícias de cinema em ZH



CREPÚSCULO DOS DEUSES (Sunset Blvd.) — De Billy Wilder. Com William Holden e Gloria Swanson. Da cena inicial que apresenta o "morto" que será o narrador da história ao antológico desfecho, com a atriz decadente e insana implorando por um último close, esta obra-prima é o réquiem da velha Hollywood silenciosa e dos astros e estrelas que se apagaram quando o cinema começou a falar. Enclausurada em sua fantasmagórica mansão, uma velha diva das telas vê em um aspirante a roteirista sua derradeira chance de voltar aos estúdios. Drama, EUA, 1950, 110min. Telecine Cult, 22h

GANGA BRUTA — De Humberto Mauro. Com Durval Bellini e Déa Selva. Este marco do cinema brasileiro foi um fracasso de público e crítica à época de seu lançamento, nos anos 1930, por abordar temas por demais polêmicos. Conta a história de um engenheiro que mata a mulher na noite de núpcias por ela não ser virgem. Absolvido do crime, ele vai viver em outra cidade e se envolve em um triângulo amoroso que terá consequências trágicas. Ganga Bruta foi dado como perdido até ser recuperado, nos anos 1950, e ganhar entusiasmados admiradores, como Glauber Rocha. Drama, Brasil, 1933, 82min. Curta!, 22h

Confira também as notícias de televisão



TV aberta

ALVIN E OS ESQUILOS (Alvin and the Chipmunks) — De Tim Hill. Com Jason Lee. Compositor fracassado encontra a sorte grande quando três esquilos cantores vão parar em sua casa. Comédia musical, EUA, 2007, 92min. RBS TV, 15h15min

Streaming

O ATO DE MATAR (The Act of Killing) — De Joshua Oppenheimer. Indicado ao Oscar de melhor documentário, este filme relembra um episódio terrível: a matança de mais de 1 milhão de pessoas pelo governo militar que assumiu o poder na Indonésia após um golpe, em 1965. O diretor embaralha registro factual, encenação e performance para apresentar um ensaio sobre a bestialidade humana. Documentário, Dinamarca/Reino Unido/Noruega, 2012, 117min. Disponível na Netflix