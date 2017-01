Filmes para ver nesta quarta-feira

Dicas de TV 11/01/2017 | 04h00 Atualizada em





A baixista Carol Kaye gravou álbuns clássicos como "Pet Sounds", dos Beach Boys Foto: Divulgação / Divulgação

O EQUILIBRISTA (Man on Wire) — De James Marsh. Um personagem fascinante é tema deste documentário vencedor do Oscar: Philippe Petit, acrobata francês que, em 1974, esticou um cabo de aço entre as torres do World Trade Center, em Nova York, e sobre ele andou e fez malabarismos. Uma engenhosa e arriscada operação garantiu que Petit e seus auxiliares realizassem a improvável façanha. Essa história foi adaptada na ficção A Travessia (2015), que tentou reproduzir no Imax 3D a tensão e vertigem da aventura real. Documentário, Inglaterra/EUA, 2008, 90min. Telecine Cult, 13h55min

Leia todas as críticas e notícias de cinema em ZH



A VIZINHANÇA DO TIGRE — De Affonso Uchôa. Com Aristides de Sousa, Eldo Rodrigues, Adilson Cordeiro e Maurício Chagas. Este bom longa mineiro combina o tom social do neorrealismo com um registro naturalista próximo do documentário. O diretor tem como cenário Contagem, cidade da periferia de Belo Horizonte onde mora, e trabalha com atores amadores encarnando personagens diante de situações que conhecem bem na vida real: carências afetivas e econômicas, flerte com a criminalidade, medo da violência e esperança de uma vida melhor. Drama, Brasil, 2015, 95min. Arte 1 , 18h45min

EDWARD MÃOS DE TESOURA (Edward Scissorhands) — De Tim Burton. Com Johnny Depp e Winona Ryder. Esta fábula gótica é um dos trabalhos que melhor ilustram o talento de Burton para navegar no universo temético e visual que consagrou. É um diretor que gosta dos tipos socialmente deslocados, estranhos aos olhos dos outros. E nada pode parecer mais esquisito em um típico subúrbio americano do que um rapaz criado em laboratório por um cientista, que morre antes de lhe colocar mãos no lugar das tesouras provisórias. Drama fantástico, EUA, 1990, 104min. Telecine Touch, 23h55min

ANTES DO AMANHECER (Before Sunrise) — De Richard Linklater. Com Ethaw Hawke e Julie Delpy. O primeiro título da cultuada trilogia completada por Antes do Pôr do Sol (2004) e Antes da Meia-Noite (2013) tem como ponto de partida um trem que sai de Budapeste rumo a Viena. Celine, estudante francesa, e Jesse, turista americano, se conhecem, conversam muito e acendem a chama de uma paixão que terá seus tortuosos desdobramentos nos filmes seguintes. Esse processo de amadurecimento físico e emocional dos protagonistas em diferentes filmes, nos passos da vida real, não era novidade, mas encontrou nesse conjunto um de seus melhores e mais azeitados exemplos. Drama, EUA, 1995, 101min. Max, 0h10min



Leia as notícias de televisão



Streaming

THE WRECKING CREW – De Denny Tedesco. Belo e justo tributo aos virtuosos músicos de estúdio responsáveis por gravações de discos históricos nos anos 1960. O filme destaca o trabalho do anônimo grupo com base em Los Angeles em registros como o celebrado Pet Sounds (1966), álbum dos Beach Boys fermentado na cabeça do genial Brian Wilson e traduzido por músicos como a baixista Carol Kaye, uma das mulheres pioneiras em um universo predominantemente masculino. O guitarrista Tommy Tedesco, pai do diretor, era outro craque do time. Documentário, EUA, 2008, 101min. Disponível na Netflix