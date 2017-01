Filme "Moana", da Disney", e outras atrações para crianças neste fíndi

Programinha 06/01/2017 | 12h24 Atualizada em





Filme "Moana ¿ Um mar de aventuras" Foto: Walt Disney Animation Studios / Divulgação

SEM RÓTULO DE PRINCESA, MOANA CHEGA AOS CINEMAS

Em Moana – Um mar de aventuras, a Disney apresenta nos cinemas sua mais nova personagem que passa longe do rótulo de princesa. Na mesma pegada de Mulan (1998) e Valente (2012), a protagonista é independente, decidida e não está esperando um príncipe encantado. A jovem Moana tem a árdua missão de salvar sua ilha e seu povo da destruição. Filha do chefe de uma tribo da Polinésia, ela quer descobrir mais sobre seu passado e, para ajudar sua família, resolve partir em busca de seus ancestrais habitantes de uma ilha misteriosa. No caminho, a jovem passa a ser acompanhada por Maui, um semideus tatuado. Além dessa animação, há também em cartaz o filme Sing – Quem canta seus males espanta. Veja a programação completa em Porto Alegre neste fim de semana:



Sing – Quem canta seus males espanta

SÁBADO E DOMINGO

CÓPIAS 3D DUBLADAS

Cinemark Barra 8 (13h)

Cinemark Ipiranga 8 (12h20, 17h40)

CÓPIAS DUBLADAS

Arcoplex Boulevard 2 (13h30, 15h35)

Espaço Itaú 2 (13h30, 15h30, 17h40)

Cinespaço Wallig 6 (14h, 16h, 18h)

Cineflix Total 3 (14h10, 16h40)

Cinemark Barra 1 (11h30, 14h, 16h50, 19h15, 21h45)

Cinemark Ipiranga 7 (11h10, 13h40, 16h20, 19h40)

GNC Iguatemi 1 (14h10, 16h20, 18h40)

GNC Lindoia 2 (15h20)

GNC Praia 3 (14h10, 16h20, 18h40)

CÓPIA LEGENDADA

Cinespaço Wallig 6 (20h)

Moana – Um mar de aventuras

SÁBADO E DOMINGO

CÓPIAS 3D DUBLADAS

Cinespaço Wallig 5 (14h, 16h30, 19h, 21h30)

Cineflix Total 1 (14h, 16h30, 19h)

Cinemark Barra 2 (13h40, 16h15, 19h30)

Cinemark Barra 7 (12h20, 14h50, 17h30, 20h10)

Cinemark Ipiranga 3 (12h, 14h40, 17h20, 20h)

Cinemark Ipiranga 5 (13h, 15h40, 18h20, 21h)

GNC Iguatemi 4 (14h, 16h30, 19h, 21h20)

GNC Praia 1 (14h, 16h30, 19h, 21h20)

CÓPIAS DUBLADAS

Arcoplex Boulevard 1 (14h, 16h20, 18h40, 21h)

Arcoplex Rua da Praia 2 (13h30, 15h40, 17h50, 20h)

Cine Victória 2 (13h30, 15h40, 17h50, 20h)

Cinespaço Wallig 3 (13h30, 16h, 18h30, 21h)

Cineflix Total 2 (14h20)

Cineflix Total 4 (17h)

Espaço Itaú 1 (14h, 16h30, 19h)

Espaço Itaú 4 (13h30, 16h, 18h30, 21h)

GNC Iguatemi 2 (14h45)

GNC Praia 5 (14h45)

GNC Lindoia 1 (14h, 16h30, 19h, 21h20)





NA TV

Hora do susto

"Rua do arrepio" Foto: Discovery Kids / Divulgação

O Discovery Kids quer provar para as crianças que nem todo o monstro é mau. Na próxima sexta-feira 13, o canal estreia a faixa Hora do Susto – a programação vai ao ar sempre às sextas, às 21h25min. Nesse horário, os pequenos podem acompanhar produções cheias de mistério, mas claro que, no fim, tudo vira brincadeira. Estarão contempladas as atrações Rua do arrepio e O zoo da Zu, entre outras.

Novidades no Cartoon

"Justice league action" Foto: Cartoon Network / Divulgação

O Cartoon Network terá estreias e episódios inéditos de séries em janeiro. Justice league action mostra Batman, Superman e a Mulher-Maravilha liderando os heróis do universo DC Comics contra seus inimigos. A nova produção está sendo exibida às sextas, às 16h. Já Clarêncio, o otimista, Steven universo, O incrível mundo de Gumball e Irmão do Jorel também terão capítulos novos sempre às segundas, a partir das 20h.

ROLLER BOARD



O Praia de Belas Shopping (Praia de Belas, 1.181) se transforma em uma pista de roller board até 31 de janeiro. A atração é voltada para pessoas de todas as idades, com peso entre 25 e 90 quilos. No terceiro piso, pais e filhos podem deslizar em pranchas motorizadas que desafiam o equilíbrio. A brincadeira pelo período de 15 minutos tem ingresso por R$ 15. Com a presença permanente de monitores, a atividade exige uso de equipamentos de segurança e comporta até oito pessoas.

OFICINAS DE VERÃO

As crianças que ficarão em Porto Alegre nas férias podem participar de diferentes oficinas em janeiro e fevereiro. O Teatro Escola Zé Rodrigues promove um curso infantil de teatro (cinco a 10 anos) ministrado por Gabriela Schaurich com aulas até 31 de janeiro, sempre às terças e às quintas à tarde. O valor é R$ 300, mais R$ 70 de matrícula. Saiba detalhes pelo fone (51) 3337-0933. Já O Pequeno Artista e o Clube do Museu promovem oficinas criativas que exploram diferentes materiais e técnicas, como desenho, pintura e confeccção de brinquedos. Um dia de aula custa R$ 80, e a semana completa sai por R$ 280 – as aulas ocorrem de segunda a quinta, até 1º de fevereiro, das 14h às 17h (cinco a 12 anos). Informações pelo fone (51) 9-9303-2845. Outra opção é a oficina Palavra em Movimento (sete a 12 anos), de Liz Dias, que trabalha com teatro e música – o valor da aula avulsa é R$ 70. Os encontros ocorrem no Teatro Novo DC, de 23 a 27 de janeiro, das 14h às 18h, e de 6 a 10 de fevereiro, no mesmo horário. Mais informações pelo fone (51) 3374-7626.

VEM AÍ



Porto Verão Alegre





"A dama e o vagabundo em Paris" Foto: Lisa Roos / Divulgação

O Porto Verão Alegre conta com diferentes opções de peças para pais e filhos curtirem as férias no teatro. A programação infantil do festival começa na próxima quarta-feira, com o espetáculo Cuco. Integram o circuito as peças Para sempre terra do nunca; A dama e o vagabundo em Paris ; Dolarice, a menina descalça; O hipnotizador de jacarés; É proibido miar e A arca de Noé. Saiba mais em portoveraoalegre.com.br.

