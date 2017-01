Filme brasileiro sobre Tiradentes está na competição principal do Festival de Berlim

Cinema 10/01/2017 | 17h57 Atualizada em

Joaquim, novo filme de Marcelo Gomes, foi selecionado para a principal competição do Festival de Berlim, uma das mais prestigiosas mostras de cinema, que é realizada de 9 a 19 de fevereiro na capital alemã.

Com o drama histórico, que investiga as circunstâncias da tomada de consciência política de Joaquim José da Silva Xavier (1746-1792), o soldado do Império que se transformou no líder da Inconfidência Mineira e passou a ser conhecido por Tiradentes, o Brasil volta à disputa pelo Urso de Ouro após dois anos – o último havia sido Praia do Futuro, de Karim Aïnouz. A última vez em que o Brasil ganhou a competição principal de Berlim foi em 2008, com Tropa de Elite, de José Padilha.

O filme de Marcelo Gomes se junta aos nacionais As Duas Irenes, de Fabio Meira, e Mulher do Pai, de Cristiane Oliveira, que também foram selecionados para participar do festival, na seção Generation, dedicada a filmes de temática jovem. Eles se somam ainda a Vazante, de Daniela Thomas, e Pendular, de Julia Murat, que também serão exibidos na mostra alemã.

FILMES NA MOSTRA PRINCIPAL

Django, de Etienne Comar (sessão de abertura do festival), França

Bamui haebyun-eoseo honja (On the Beach at Night Alone), de Hong Sangsoo, Coreia do Sul

Helle Nächte (Bright Nights), de Thomas Arslan, Alemanha/Noruega

Joaquim, de Marcelo Gomes, Brasil/Portugal

Mr. Long, de Sabu, Japão/Alemanha/Hong Kong, China/Taiwan

Return to Montauk, de Volker Schlöndorff, Alemanha/França/Irlanda

Wilde Maus, Josef Hader, Áustria

Ana, mon amour, de C¿lin Peter Netzer, Romênia/ Alemanha/ França

Beuys, de Andres Veiel, Alemanha

Colo, de Teresa Villaverde, Portugal/ França

The dinner, de Oren Moverman, Estados Unidos

Félicité, de Alain Gomis, França/Senegal/Bélgica/Alemanha/ Líbano

The party, de Sally Potter, Inglaterra

Pokot (Spoor), de Agnieszka Holland, Polônia/Alemanha/República Tcheca/Suécia/Eslováquia

Teströl és lélekröl (On Body and Soul), de Ildiko Enyedi, Hungria

Toivon tuolla puolen (The other side of hope), de Aki Kaurismäki, Finlândia

Una mujer fantástica (A fantastic woman), de Sebastián Lelio, Chile/Alemanha/EUA/Spain

NA MOSTRA PRINCIPAL, FORA DE COMPETIÇÃO:

El bar, de Álex de la Iglesia, Espanha

Logan, de James Mangold, EUA

Viceroy¿s House, Gurinder Chadha, Índia/Reino Unido

T2 Trainspotting, Danny Boyle, Reino Unido