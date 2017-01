Figueirense terá mudanças para a estreia no Campeonato Catarinense 

Definição 27/01/2017 | 19h21 Atualizada em

O torcedor do Figueirense que assistiu à estreia do time na Primeira Liga, no meio da semana, diante do Londrina, verá uma equipe diferente escalada para enfrentar o Brusque, às 19h30min, no primeiro duelo do Campeonato Catarinense. Alguns jogadores sentiram cansaço e devem ser substituídos. O técnico Marquinhos Santos já previa essa possibilidade, por se tratar de início de temporada.



Em entrevista coletiva nesta sexta-feira, o comandante alvinegro confirmou as alterações na equipe que inicia a partida no Orlando Scarpelli.

- Dentro do planejamento para a estreia contra o Brusque, mudar de três a quatro atletas, dois em função que sentiram, Marlon e Weldinho sentiram desconforto, não foi confirmada lesão e nós temos a precaução de não colocá-los na partida para não correr o risco de lesão, de perder esses jogadores neste início de temporada. E perder toda uma preparação que se deu. Por conta disso, esses atletas é certo que estarão fora - contou o técnico alvinegro.

Um atleta que deve começar como titular é o volante Ferrugem, já que Josa também deve desfalcar o time.

- Tem a questão do Josa, que sentiu o cansaço do jogo. Juliano, Elias, Everton, também tiveram um desgaste alto, então podemos ter mudança tanto no ataque, como no meio - completou.

