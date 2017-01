Figueirense recebe o Londrina na sua estreia na temporada de 2017

No Scarpelli 25/01/2017 | 07h10 Atualizada em

A torcida do Figueirense será a primeira dos times catarinenses a acompanhar de perto um jogo oficial em 2017. Nesta quarta-feira, a equipe de Florianópolis recebe o Londrina, pela Primeira Liga, às 19h, no Orlando Scarpelli.

O confronto desta noite do Furacão com o adversário paranaense ainda faz parte do que o técnico Marquinhos Santos chama de jogos da pré-temporada, ou seja, o comandante já espera um cansaço de seus atletas ao longo da partida, mas tudo, segundo ele, dentro do que foi planejado.

O Figueirense começou os trabalhos em 2017 no dia 4 de janeiro. Reformulou bastante o elenco e, nesta terça-feira, ainda apresentou de forma oficial o atacante Zé Love, mas o atleta ainda não tem condições de entrar em campo. Contra o Londrina, Marquinhos Santos promete escalar quem está melhor fisicamente.

— Para esses dois primeiros jogos, os jogadores ainda vão estar com as pernas cansadas, eles vão sentir um cansaço, isso vai acontecer, mas é programado. Colocamos esses dois jogos como preparatórios, entendendo que o ganho será lá na frente. Para esse jogo são os atletas que tem um melhor preparo físico, para que tenhamos, a partir daí, uma evolução da equipe — disse o treinador alvinegro.

O duelo com o Londrina será uma prévia da Série B, já que o Alvinegro foi rebaixado no ano passado e o Tubarão se manteve na Segunda Divisão, terminando a competição na 6ª colocação.

— Fizemos uma explanação para os jogadores de quem é a equipe do Figueirense, seus jogadores, o sistema de jogo, o sistema defensivo, saída de bola. É preciso estar um passo à frente dos adversários e não estar despreparados. Temos um grupo unido, forte e comprometido que está focado para buscar a vitória — destacou Cláudio Tencati, técnico do Londrina.

FIGUEIRENSE

Luís Carlos; Weldinho, Dirceu, Bruno Alves, Marlon, Juliano, Josa, Everton, Anderson Aquino, Bill e Elias

Técnico: Marquinhos Santos

LONDRINA

Alan; Lucas Ramon, Luizão, Marcondes e Ayrton; Germano, França, Rafael Gava e Fabinho; Safira e Wellisson

Técnico: Cláudio Tencati

Arbitragem: Ronei Cândido Alves, auxiliado por Breno Rodrigues e Douglas Almeida Costa (trio de MG)

Horário: 19h

Local: Estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis

