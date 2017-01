Figueirense negocia com o atacante Zé Love para a temporada de 2017

Novidade 10/01/2017 | 17h16 Atualizada em

Zé Love jogou a Série A de 2016 pelo Vitória e já trabalhou com o técnico Marquinhos Santos no Coritiba Foto: Tiago Caldas/Fotoarena / Agência Lancepress!

Após as negociações com Tiago Luís esfriarem, o Figueirense segue em busca de mais um atacante para a temporada 2017. A bola da vez é Zé Love, que já trabalhou com o técnico Marquinhos Santos no Coritiba em 2014. O jogador negocia com o Figueirense e, segundo o repórter Fabiano Linhares, da rádio CBN/Diário, faltaria apenas um avala médico para a concretização do negócio.

Zé Love tem 29 anos e jogou no Vitória no ano passado, onde ajudou a equipe a permanecer na Série A marcando quatro gols em 13 jogos. Ele também tem um título de Libertadores na carreira, em 2011 no Santos, jogando ao lado de Neymar e Ganso.

