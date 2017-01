Figueirense inaugura "Sala de Imprensa André Podiacki", em homenagem ao jornalista do DC

Eternizado 24/01/2017 | 17h32 Atualizada em

Desde às 16h desta terça-feira, 24 de janeiro de 2017, a sala de imprensa do Estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis, chama-se "Sala de Imprensa André Podiacki". O jornalista André Podiacki, do Diário Catarinense, foi uma das vítimas do acidente com o avião da LaMia que levava a delegação da Chapecoense, dirigentes e imprensa para a disputa da final da Copa Sul-Americana, na Colômbia, na madrugada de 29 de novembro do ano passado. A cerimônia no estádio alvinegro teve a presença dos pais do jornalista, Maria Nadir Goulart Podiacki e Túlio Podiacki, além de familiares, amigos e colegas de profissão.

O presidente do Figueira, Wilfredo Brillinger, conduziu a cerimônia.

Foto: Marco Favero / Agencia RBS

- Tínhamos que marcar a história do André aqui no estádio, por tudo o que ele fez. O mínimo que a gente tinha que fazer era uma homanegm para ele, e colocamos a nossa sala de imprensa como nome do nosso querido André Podiacki. Uma homenagem simples, mas de coração, e vai ficar eternizado. O nome do André nunca mais vai sair da sala de imprensa do Estádio Orlando Scarpelli - disse Brillinger.

André Podiacki tinha 26 anos e era torcedor do Figueirense. Trabalhava como repórter de esportes do Diário Catarinense desde 2011. A mãe de Podi, como era carinhosamente chamado pelos colegas, agradeceu ao clube pela homenagem.

- Obrigada a todos. O meu filho amava isso aqui, sempre amou e continua amando, onde ele está hoje vai continuar olhando por cada um de nós e cada um de vocês da imprensa. Ele me dizia o quanto amava ser repórter, o futebol era a alma dele. Quero deixar meu agradecimento ao Figueirense e a todos os amigos deles presentes aqui - concluiu.

