Figueirense é derrotado pelo Rio Branco em jogo-treino no Scarpelli /

Preparativo 18/01/2017 | 19h43 Atualizada em

O Figueirense foi derrotado no segundo jogo-treino da pré-temporada 2017. O amistoso contra o Rio Branco, de Paranaguá, foi no estádio Orlando Scarpelli e terminou com o placar de 2 a 1 para os paranaenses. O gol do Alvinegro foi marcado por Elias, que já havia feito dois na vitória diante do Inter de Lages por 4 a 2 no domingo. Já os gols da equipe do litoral do Paraná foram marcados por Minho e Rafael Paraíba.

O Figueirense começou a partida com Luis Carlos; Weldinho, Bruno Alves, Dirceu, Dudu; Juliano, Anderson Aquino, Everton, João P.; Elias e Bill. O gol do Figueira foi marcado aos 18 minutos da etapa inicial. O atacante Bill recebeu uma bola esticada dentro da área, ganhou da defesa e passou para Elias, que empurrou para as redes, de canhota. No fim da primeira etapa, o Rio Branco empatou com Minho.

No segundo tempo, o Figueirense jogou com um time completamente diferente. Tirando o goleiro Luis Carlos, que foi mantido, entraram os jogadores Patrick, Pereira, Marlon e Morassi, Josa, Hélder, Matheus, Ermel, Gabriel Esteves e Índio. O gol da vitória do Rio Branco veio num escanteio. Rafael Paraíba marcou, de cabeça, aos 34 minutos da etapa final e deu números finais ao jogo.

Depois da partida, o técnico Marquinhos Santos concedeu entrevista coletiva e disse que, assim como ocorreu na vitória contra o Inter de Lages, o resultado não era o mais importante. Ele enalteceu o fato de poder entrosar o time e lembrou que os quatro gols sofridos até aqui foram de escanteio.

— É um conteúdo que estamos começando um processo de treinamento. Tem toda essa questão de entrosamento, posicionamento, comunicação. É um processo gradativo. É normal ter esses erros e até bom para poder corrigir — disse o técnico.

Treinos físicos

Antes da partida, os jogadores Yago, Zé Love, Leandro Almeida e Ferrugem realizaram treinos físicos no gramado do Scarpelli. Eles ainda não participaram dos amistosos ou por terem se reapresentado mais tarde (caso de Yago e Ferrugem) ou por terem sido contratados depois do início da pré-temporada (Zé Love e Leandro Almeida).