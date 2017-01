Figueirense e Brusque voltam a se encontrar no primeiro jogo do Catarinense 2017

Replay 28/01/2017 | 07h20 Atualizada em

Quase um ano depois, Figueirense e Brusque voltam a se encontrar no mesmo local, nas mesmas circunstâncias: a estreia do Campeonato Catarinense. As duas equipes se enfrentam neste sábado, às 19h30min, no Estádio Orlando Scarpelli.



Na temporada passada, o encontro entre os dois clubes terminou em polêmica. O Furacão venceu o adversário do interior por 2 a 1, com dois gols de pênalti, sendo o segundo – o da vitória – bastante contestado pelos visitantes. A reclamação foi tanta que até o técnico Mauro Ovelha, que segue no comando do Brusque, acabou expulso do duelo.

Mesmo fora de casa, Ovelha acredita que sua equipe possa propor o jogo e buscar um resultado positivo diante do Figueirense, mas a missão não será fácil, já que o Alvinegro precisa dar uma resposta para o seu torcedor que anda insatisfeito.

- A gente observou o adversário. É um time que tem qualidade e a gente tem que ter muita atenção para ajustar a marcação, fazer um grande jogo e ter possibilidade de vencer a partida - analisou o técnico do Brusque.

No início deste ano, o time dirigido por Marquinhos Santos ainda não decolou. Venceu um jogo-treino contra o Inter de Lages, mas perdeu outro para o Rio Branco-PR e foi derrotado, em casa, pelo Londrina na Primeira Liga. Em relação ao jogo com o time paranaense, o técnico alvinegro irá promover algumas alterações nos titulares. Isso porque alguns jogadores sentiram cansaço e desconforto muscular.

- Dentro do planejamento , devemos mudar de três a quatro atletas que sentiram. Temos a precaução de não colocá-los na partida para não correr o risco de lesão, de perder esses jogadores neste início de temporada - contou Marquinhos Santos.

FICHA TÉCNICA

FIGUEIRENSE

Thiago Rodrigues; Dudu, Dirceu, Bruno Alves, Everton, Juliano, Ferrugem, Matheusinho, Anderson Aquino, Elias e Bill

Técnico: Marquinhos Santos

BRUSQUE

Rodolpho: Carlos Alberto, Cleyton, Neguete, Willian; Diogo Roque (Boquita), Mineiro, Assis, Pedrinho, Michel Douglas e Belusso

Técnico: Mauro Ovelha

Arbitragem: Rodrigo D'Alonso Ferreira, auxiliado por Diego Leonel Félix e Gianlucca Perrone

Horário: Sábado - 19h30min

Local: Orlando Scarpelli (Florianópolis)

