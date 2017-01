Figueirense e Avaí vencem e ficam perto da vaga na segunda fase

Copinha 06/01/2017 | 19h49 Atualizada em

O fim de semana vai ser de decisão para todos os times catarinenses envolvidos na disputa da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Neste sábado e domingo, Avaí, Chapecoense, Figueirense, Criciúma e Joinville vão a campo alimentando as esperanças de avançar na principal competição sub-20 do país.

Joinville e Chapecoense são os primeiros que vão em busca das vagas. Pelo grupo 11, às 16h deste sábado, o JEC enfrenta o Paulista. Há pouca margem de erro para o Tricolor do Norte do Estado. Apesar de estar na segunda colocação do grupo, com três pontos, o time precisa vencer o Paulista de Jundiaí, que joga em casa, para avançar sem depender de ninguém. Isso porque o Red Bull está coladinho na tabeça, em terceiro lugar, com os mesmos três pontos, mas com menos gols marcados.

No mesmo horário em que o JEC estará em campo, a Chapecoense joga contra o Desportivo Brasil em um confronto direto pelo grupo 14. As duas equipes têm três pontos. Como tem melhor saldo de gols, o Verdão joga por um empate para seguir adiante na competição.

Mais emoção no domingo

O Avaí é o time com a situação mais tranquila entre os catarinenses. Com 100% de aproveitamento, o Leão lidera o grupo 26. Nesta sexta-feira, o time venceu o Flamengo-SP por 4 a 1. Lineker, Baiano (duas vezes) e Getúlio marcaram pelo time da Capital. No domingo, às 16h, vai a campo para enfrentar o Guarulhos, e só uma trágica combinação de resultados deixa o Leão fora da segunda fase.

O Figueirense também venceu na sexta-feira e se reabilitou na competição. Com o placar de 3 a 1 sobre a Portuguesa (gols de Igor, Caio e Wallace, com Ruan descontando), o Alvinegro chegou aos quatro pontos no grupo 28. Também às 16h de domingo, enfrenta o Juventus, líder do grupo. É muito difícil o Furacão não avançar, já que o terceiro lugar, o Sete de Setembro-AL, tem um saldo de gols bastante inferior.

Já o Criciúma é o time do Estado que chega à última rodada com a situação mais delicada. Depois de sofrer duas derrotas na competição, o Criciúma precisa vencer o líder Água Santa por boa diferença de gols para alimentar alguma esperança de classificação. O jogo é neste domingo, também às 16h.



