Figueirense, Avaí e Chapecoense avançam, mas JEC e Criciúma caem na Copinha

Sub-20 08/01/2017 | 18h47 Atualizada em

O fim de semana terminou com a balança positiva para os times catarinenses que disputam a Copa São Paulo de Futebol Júnior. Dos cinco times do Estado no torneio, três avançaram à segunda fase — Chapecoense, Figueirense e Avaí — e dois voltaram para casa após a eliminação na primeira fase — Joinville e Criciúma.

Figueirense e Avaí carimbaram o passaporte à próxima fase neste domingo. Enquanto o Furacão do Estreito superou o Juventus, por 2 a 0, garantindo o primeiro lugar do grupo 28, o Leão fez 4 a 1 no Guarulhos, mantendo os 100% de aproveitamento no grupo 26.

Por enquanto, só a Chapecoense conhece o seu adversário na próxima fase. Será o São Paulo, que avançou como líder do grupo 13. Figueirense e Avaí precisam esperar o complemento da rodada, neste domingo, para conhecer os seus rivais no mata-mata.

Como foram os catarinenses

Chapecoense

O Verdão do Oeste avançou na segunda colocação do grupo 14. Na próxima fase, enfrenta o São Paulo. O jogo será nesta terça-feira, às 18h45min, em Capivari. A vaga da equipe veio no sábado, após o empate por 1 a 1 com o Desportivo Brasil. Petter fez o gol dos adversários, mas Canhoto deixou tudo igual e garantiu a vaga.

Joinville

O Tricolor do Norte do Estado voltou para casa mais cedo. No sábado, o time perdeu para o Paulista, de Jundiaí, por 1 a 0, dando adeus ao torneio sub-20. Apesar da boa estreia com goleada por 5 a 0 sobre o Vitória da Conquista, o time perdeu as outras duas partidas pelo grupo 11.

Avaí

O Leão foi o melhor time de Santa Catarina na primeira fase do torneio. Venceu suas três partidas na competição até o momento. Neste domingo, superou o Guarulhos por 4 a 1, de virada. Rodrigo abriu o placar para os paulistas, mas Juninho, Baiano (duas vezes) e Lineker garantiram a vitória da equipe catarinense. O adversário na próxima fase será o Rio Branco (AC).

Figueirense

O Alvinegro avançou invicto no grupo 28. Neste domingo, superou o Juventus por 2 a 0, com gols de Malaquias e Felipe Camargo. Assim, terminou a fase com duas vitórias e um empate.

Criciúma

O Tigre pagou pelo péssimo início de competição. Apesar de vencer o Água Santa, líder do grupo 30, por 1 a 0 neste domingo, a equipe do Sul do Estado volta para casa mais cedo porque havia perdido as duas primeiras partidas. Encerrou sua participação no torneio como o lanterna de sua chave.