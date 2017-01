Figueirense apresenta zagueiro Dirceu e atacante Anderson Aquino

Reforços 11/01/2017 | 17h57 Atualizada em

O Figueirense continua sua preparação para a temporada de 2017 e apresentou mais dois reforços na tarde desta quarta-feira. O zagueiro Dirceu e o atacante Anderson Aquino chegaram com contrato de um ano e o mesmo discurso, que tem sido um mantra dos atletas até aqui: retornar com o Furacão para a Série A.

O primeiro a conversar com a imprensa foi Dirceu. O jogador estava no futebol português e já teve uma passagem pelo Avaí em 2011. Ele contou que está mais maduro, aos 28 anos, e pretende aproveitar melhor essa oportunidade.

- É excelente estar retornando agora (ao futebol catarinense). No Avaí foi a minha primeira oportunidade em um clube de Série A depois do Coritiba, onde foi a minha formação. Hoje eu me vejo completamente diferente, mais maduro, com uma outra visão sobre mim mesmo. São momentos diferentes e eu pretendo aproveitar de uma maneira muito melhor agora.

O zagueiro também comentou sobre a disputa por posição e teceu elogios aos companheiros Marquinhos e Bruno Alves. Garantiu que a briga será saudável e reafirmou o desejo de voltar com o Figueirense para a primeira divisão.

- Eu venho para ajudar. Esse é um ano de muito desafio e vamos em busca de recolocar o Figueira onde ele deve estar.

Dirceu ainda fez uma comparação entre o futebol brasileiro e o europeu. Ele passou um ano e meio no Marítimo, da Ilha da Madeira, e disse que a Europa está mais avançada na questão tática.

- O futebol lá é muito diferente, mas a readaptação é mais tranquila. Não acredito que vá ter algum problema - contou.

Já o atacante Anderson Aquino, de 30 anos, enalteceu a estrutura do time e o elenco que vem sendo montado para a disputa do Catarinense, da Primeira Liga, da Copa do Brasil e da Série B. Lembrou que já participou de duas campanhas de acesso, com o Sport em 2006 e com o Santa Cruz em 2015, e que colocará essa experiência em favor da equipe.

- O principal objetivo é a volta para a Série A. Um clube como esse, com uma estrutura que poucos no Brasil possuem, precisa estar na primeira divisão.

Aquino disse ainda que um dos motivos para a sua vinda ao clube do Estreito foi a permanência da comissão técnica. Ele já trabalhou com o técnico Marquinhos Santos no Coritiba, onde disse ter passado o melhor momento de sua carreira até aqui, entre 2011 e 2012.

Negociação com Zé Love

Após a coletiva dos atletas, o superintendente de esportes, Léo Franco, confirmou que o clube negocia com o atacante Zé Love e disse que o desfecho das tratativas - positivo ou negativo - deve ser conhecido em até dois dias. O acerto está bem encaminhado, segundo o dirigente. O atleta fez uma contraproposta, que está sendo analisada. Após a negativa de Tiago Luís, o clube também segue à procura de um meia, porém Franco disse que não há pressa e que o clube segue atento às opções do mercado.

Reforços do Figueirense chegam com discurso afiado: voltar à Série A