Figueirense anuncia as contratações do atacante Anderson Aquino e do zagueiro Dirceu

Novidades 03/01/2017 | 16h29 Atualizada em

A apresentação oficial do elenco do Figueirense para a temporada 2017 é nesta quarta-feira, dia 4, mas nesta terça o clube antecipou dois nomes que vão constar no grupo que vai disputar o Campeonato Catarinense e a Série B do Brasileiro. O primeiro deles é o do atacante Anderson Aquino, que estava no Botafogo, e o outro é o zagueiro Dirceu, ex-Marítimo de Portugal.



Em entrevista ao CBN Diário Esportes, o superintendente de esportes Léo Franco comentou sobre as contratações anunciadas pelo clube.



— O Dirceu é uma situação concluída, assim como o Anderson Aquino, que é um segundo atacante — disse Franco, confirmando que os dois estarão junto dos demais atletas já nesta quarta.



O atacante Anderson Aquino e o zagueiro Dirceu estão contratados pelo Figueirense para a temporada 2017. — Figueirense FC (@FigueirenseFC) 3 de janeiro de 2017

Fichas técnicas



Anderson Angus Aquino - 30 anos

Posição: atacante

Clubes: Atlético-PR, Sport, Goiás, Olimpi Rustavi (GEO), Paraná, Coritiba, Santa Cruz, Linense e Botafogo



Dirceu Wiggers de Oliveira Filho - 28 anos

Posição: zagueiro

Clubes: Coritiba, Botafogo-SP, Avaí, Nova Iguaçu, América-MG, Londrina, Paysandu e Marítimo (POR)

Dirceu defendeu o Londrina e tem uma passagem com a camisa do Avaí Foto: Pedro A. Rampazzo / Londrina EC/Divulgação