Figueirense anuncia as contratações de Zé Love e Leandro Almeida 

Atacante Zé Love jogou no Vitória e negociou com o Figueira por uma semana

Após uma semana de negociações, o Figueirense e o atacante Zé Love finalmente acertaram os ponteiros. O clube anunciou na noite desta segunda-feira que o jogador assinou um pré-contrato e realizará exames médicos nos próximos dias. Antes da confirmação, as duas partes já haviam indicado um acerto por meio de mensagens nas redes sociais. O Twitter oficial do clube postou um coração, no que foi seguido, pouco tempo depois, por um retweet do jogador com uma bola de futebol.

Na semana passada, o superintendente de esportes do Figueira, Léo Franco, havia dito que faltavam apenas detalhes salariais para a concretização do negócio. O último time de Love foi o Vitória, onde ajudou a evitar o rebaixamento, mas sua maior conquista ocorreu em 2011, quando formou o ataque do Santos com Neymar e Ganso na Copa Libertadores.

Quem também chegará ao clube para a temporada 2017 é o zagueiro Leandro Almeida, ex-Palmeiras e Inter. O jogador de 29 passará por exames médicos nesta terça-feira. A má notícia do dia ficou com a contusão do capitão Marquinhos. O zagueiro chegou das férias com uma lesão na panturrilha e deve ficar seis semanas fora. Em entrevista ao repórter Fabiano Linhares, o jogador informou que só voltará a receber salário quando estiver recuperado.

Apresentações

Durante a tarde, mais dois reforços do Figueira para 2017 foram oficialmente apresentados à imprensa e à torcida. O atacante Elias, que marcou dois gols no jogo-treino contra o Inter de Lages (vencido por 4 a 2) no fim de semana, disse que o grande objetivo é o retorno à Série A. Ele estava no Brasil de Pelotas em 2016.

— Tenho certeza que o grupo irá realizar um grande ano, o Figueirense merece voltar para a primeira divisão — afirmou.

Já o volante Juliano, que trabalhou com o técnico Marquinhos Santos no Fortaleza, disse que o entrosamento com o treinador é um motivo a mais para se destacar em 2017.

— No ano passado estava no Fortaleza e trabalhei com o Marquinhos. Conheço bem o modo que ele trabalha e o estilo de jogo que ele gosta, isso facilita muito — disse.

Juliano ainda ressaltou a importância de se fazer uma boa pré-temporada:

— Estamos aproveitando cada dia da pré-temporada por que temos importantes competições durante o ano, e temos o objetivo de sempre fazer o melhor com a camisa do Figueirense.