Federer volta ao Top 10 após título na Austrália

Paris 30/01/2017 | 11h02

O suíço Roger Federer ganhou sete posições, aparecendo no 10º lugar da ATP, no ranking publicado nesta segunda-feira, graças ao título do Aberto da Austrália, conquistado no domingo diante do espanhol Rafael Nadal, que passou do nono para o sexto lugar.

O ranking segue dominado por Andy Murray (N.1) e Novak Djokovic (N.2), apesar das surpreendentes eliminações de ambos em Melbourne, nas oitavas de final e terceira rodada, respectivamente.

Afastado do circuito na segunda metade da temporada em 2016 devido à lesão no joelho, Federer havi caído para o 17º lugar do ranking ATP. Seu primeiro torneio oficial foi o Aberto da Austrália, no qual eliminou quatro tenistas do Top 10 para ganhar seu 18º Grand Slam.

O suíço Stan Wawrinka, eliminado nas semifinais por Federer, ganhou uma posição, subindo para o 3º lugar, enquanto o canadense Milos Raonic caiu para a 4ª colocação.

-Ranking ATP em 30 de janeiro:

1. Andy Murray (GBR) 11.540 pts

2. Novak Djokovic (SRV) 9.825

3. Stan Wawrinka (SUI) 5.695 (+1)

4. Milos Raonic (CAN) 4.930 (-1)

5. Kei Nishikori (JPN) 4.830

6. Rafael Nadal (ESP) 4.385 (+3)

7. Marin Cilic (CRO) 3.560

8. Dominic Thiem (AUT) 3.505

9. Gaël Monfils (FRA) 3.445 (-3)

10. Roger Federer (SUI) 3.260 (+7)

11. David Goffin (BEL) 2.930

12. Tomas Berdych (RTC) 2.790 (-2)

13. Grigor Dimitrov (BUL) 2.765 (+2)

14. Jo-Wilfried Tsonga (FRA) 2.685 (-2)

15. Nick Kyrgios (AUS) 2.415 (-2)

16. Roberto Bautista (ESP) 2.350 (-2)

17. Lucas Pouille (FRA) 2.131 (-1)

18. Richard Gasquet (FRA) 1.975

19. Ivo Karlovic (CRO) 1.875 (+2)

20. Jack Sock (EUA) 1.855

