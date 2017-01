Melbourne 26/01/2017 | 09h35

O suíço Roger Federer se classificou para a final do Aberto da Austrália ao bater seu compatriota Stan Wawrinka em cinco sets; 7-5, 6-3, 1-6, 4-6 e 6-3, nesta quinta-feira em Melbourne.

Será a primeira final de Grand Slam para Federer, de 35 anos, desde o US Open 2015 e a primeira em Melbourne desde 2010. Jogará com o vencedor do duelo de sexta-feira entre o espanhol Rafael Nadal e o búlgaro Grigor Dimitrov.