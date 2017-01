Federer e Wawrinka fazem semifinal suíça no Aberto da Austrália

Melbourne 24/01/2017 | 10h07

Os suíços Roger Federer (N.17) e Stan Wawrinka (N.4), se enfrentarão por um vaga na final do Aberto da Austrália, após terem superado nesta terça-feira às quartas de final, enquanto a veterana americana Venus Williams (N.13) voltou à penúltima fase do torneio após 14 anos.

Federer não tomou conhecimento do surpreendente alemão Mischa Zverev, responsável por eliminar o número 1 do mundo, o britânico Andy Murray, na rodada anterior, vencendo em três sets, 6-1, 7-5, 6-2.

O suíço de 35 anos caiu para o 17º lugar no ranking mundial depois de um afastamento das quadras de seis meses por causa de uma lesão no joelho. Agora, disputará às semifinais do Aberto australiano pela 13ª vez na carreira.

Federer não se deixou surpreender pelo jogo de saque e voleio de Zverev, número 50 do mundo, e levou o primeiro set com facilidade.

No segundo, o alemão parecia ter encontrado maneira de equilibrar o duelo com a lenda viva do tênis, mas Federer o quebrou no fim da parcial, e seguiu tranquilo rumo à vitória em três sets.

"Eu gostava dos tempos em que subíamos mais à rede. O jogo mudou, ficou mais lento e eu tive que adaptar o meu jogo também. Espero que outros jogadores se inspirem nele", declarou Federer sobre o jogo de saque e voleio do alemão, uma raridade no circuito atual.

- Wawrinka, especialista em jogos grandes -

Quatro vezes campeão em Melbourne, Federer vem provando estar em plenas condições de conquistar seu 18º título de Grand Slam e ampliar seu recorde, voltando de maneira espetacular às quadras após ter ficando seis meses afastado do tênis devido à lesão no joelho.

"Achava que poderia passar por algumas rodadas, devido ao sorteio, mas não sabia que iria tão bem", reconheceu o tenista suíço.

Federer também falou sobre seu próximo adversário: o compatriota Stan Wawrinka: "Ele agora é um dos melhores do mundo, e está melhorando com o passar do tempo. Fico feliz por ele ter chegado às semifinais, mas espero que não avance mais".

Apesar de contar com um saldo positivo no retrospecto histórico contra o compatriota, com 18 vitórias e 3 derrotas, Federer terá pela frente um Wawrinka que se tornou um especialista em ganhar Grand Slams nos últimos anos (Austrália-2014, Roland Garros-2015, US Open-2016).

Nesta terça-feira, 'Stan the man' precisou de 2 horas e 15 minutos para vencer com facilidade o francês Jo-Wilfred Tsonga, 12º cabeça de chave, em três sets 7-6 (7/2), 6-4 e 6-3.

- Venus volta às semis -

Na chave feminina, o primeiro confronto das semifinais também foi definido e, assim como no masculino, duas tenistas do mesmo países se enfrentarão.

A veterana americana Venus Williams, de 36 anos, venceu a russa Anastasia Pavlyuchenkova (27ª) em dois sets, 6-4, 7-6 (7/3), e disputará uma vaga na final do primeiro Grand Slam do ano com a compatriota Coco Vandeweghe, que eliminou a espanhola Garbiñe Muguruza (N.7), 6-4, 6-0.

A mais velha das irmãs Williams não alcançava à penúltima rodada do Aberto da Austrália há 14 anos, quando foi derrotada pela própria Serena.

Já Vandeweghe, número 35 do mundo, voltou a mostrar um nível de tênis impressionante, baseando seu jogo na força de seu saque e de seus golpes.

"Acho que ela jogou de uma maneira incrível. Tínhamos jogado três vezes antes e ela não tinha mostrado esse nível. Ela fez isso muito bem, sacando e batendo na bola de maneira excelente", elogiou Muguruza após a partida.

-- Resultados desta terça-feira no Aberto da Austrália:

- Simples masculino - Quartas de final:

Roger Federer (SUI/N.17) x Mischa Zverev (ALE) 6-1, 7-5, 6-2

Stanislas Wawrinka (SUI/N.4) x Jo-Wilfried Tsonga (FRA/N.12) 7-6 (7/2), 6-4, 6-3

- Simples feminino - Quartas de final:

Coco Vandeweghe (EUA) x Garbiñe Muguruza (ESP/N.7) 6-4, 6-0

Venus Williams (EUA/N.13) x Anastasia Pavlyuchenkova (RUS/N.24) 6-4, 7-6 (7/3)

fbx/pm/cn/am