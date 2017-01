Federer e Murray classificados à 3ª rodada do Aberto da Austrália

Melbourne 18/01/2017 | 10h16

O suíço Roger Federer se classificou para a 3ª rodada do Aberto da Austrália ao vencer o promissor americano de 20 anos Noah Rubin em três sets, por 7-5, 6-3 e 7-6 (7/3), nesta quarta-feira em Melbourne, sendo prontamente imitado pelo número 1 do mundo Andy Murray.

Rubin, 200º do ranking ATP, chegou a ter dois set-points com 5-2 e saque para o suíço, que foi capaz de reverter a situação e fechar o confronto em três sets.

"Eu tinha visto um ou dois jogos de Rubin, faz dois ou três anos que ele está no circuito. Joga bem, tem boas pernas e é um guerreiro. Meu saque me manteve no jogo", analisou Federer, quatro vezes campeão em Melbourne e que terminou o jogo com 17 aces.

Aos 35 anos, Federer, 17º cabeça de chave, retorna às competições de alto nível na Austrália após seis meses de interrupção por uma lesão. Na próxima fase terá um duelo complicado contra o tcheco Tomas Berdych, décimo jogador mundial. No ano passado, na mesma disputa nas quartas de final, Federer venceu em três sets.

Após Federer garantir a vaga, o número 1 do mundo, Andy Murray seguiu o exemplo, despachando sem piedade o jovem russo Andrey Rublev, de 19 anos. Murray venceu em três sets, 6-3, 6-0, 6-2, em 1 hora e 37 minutos. Um verdadeiro passeio para o escocês, que sequer teve que lider com um break-point contra.

Com a vitória, Murray, finalista do Aberto da Austrália no ano passado, enfrentará na 3ª rodada o americano Sam Querrey, 32º do mundo.

Além disso, o suíço Stan Wawrinka venceu com autoridade o americano Steve Johnson em três sets: 6-3, 6-4 e 6-4. O japonês Kei Nishikori também passou à próxima fase após eliminar o francês Jérémy Chardy, 6-3, 6-4, 6-3.

A rodada desta quarta-feira foi marcada também pela eliminação surpresa do croata Marin Cilic, número 7 do mundo, e do australiano Nick Kyrgios (N.14).

Cilic foi derrotado com certa facilidade em quatro sets pelo britânico Dan Evans (N.51), 3-6, 7-5, 6-3 e 6-3, enquanto Kyrgios, maior esperança da torcida local, perdeu uma verdadeira maratona de cinco sets para o italiano Andrea Seppi (N.89), 1-6, 6-7, 6-4, 6-2, 10-8.

- Resultados da terceira rodada do Aberto da Austrália:

- Simples masculino (2ª rodada):

Andy Murray (GBR/N.1) x Andrey Rublev (RUS) 6-3, 6-0, 6-2

Sam Querrey (EUA/N.31) x Alex De Minaur (AUS) 7-6 (7/5), 6-0, 6-1

Mischa Zverev (ALE) x John Isner (EUA/N.19) 6-7 (4/7), 6-7 (4/7), 6-4, 7-6 (9/7), 9-7

Malek Jaziri (TUN) x Alexander Bublik (CAZ) 6-2, 6-3, 7-5

Tomas Berdych (RTC/N.10) x Ryan Harrison (EUA) 6-3, 7-6 (8/6), 6-2

Roger Federer (SUI/N.17) x Noah Rubin (EUA) 7-5, 6-3, 7-6 (7/3)

Lukás Lacko (SVQ) x Dudi Sela (ISR) 2-6, 6-3, 6-2, 6-4

Kei Nishikori (JPN/N.5) x Jérémy Chardy (FRA) 6-3, 6-4, 6-3

Stanislas Wawrinka (SUI/N.4) x Steve Johnson (EUA) 6-3, 6-4, 6-4

Viktor Troicki (SRV/N.29) x Paolo Lorenzi (ITA) 6-3, 1-6, 7-6 (7/3), 3-6, 6-3

Steve Darcis (BEL) x Diego Schwartzman (ARG) 6-3, 6-3, 2-6, 6-4

Jo-Wilfried Tsonga (FRA/N.12) x Dusan Lajovic (SRV) 6-2, 6-2, 6-3

Jack Sock (EUA/N.23) x Karen Khachanov (RUS) 6-3, 6-4, 6-4

Daniel Evans (GBR) x Marin Cilic (CRO/N.7) 3-6, 7-5, 6-3, 6-3

- Simples feminino (2ª rodada):

Angelique Kerber (ALE/N.1) x Carina Witthöft (ALE) 6-2, 6-7 (3/7), 6-2

Kristyna Pliskova (RTC) x Irina Begu (ROM/N.27) 6-4, 7-6 (10/8)

Alison Riske (EUA) x Shuai Zhang (CHN/N.20) 7-6 (9/7), 4-6, 6-1

Yingying Duan (CHN) x Varvara Lepchenko (EUA) 6-1, 3-6, 10-8

Venus Williams (EUA/N.13) x Stefanie Vögele (SUI) 6-3, 6-2

Elina Svitolina (UKR/N.11) x Julia Boserup (EUA) 6-4, 6-1

Anastasia Pavlyuchenkova (RUS/N.24) x Natalia Vikhlyantseva (RUS) 6-2, 6-2

Jelena Jankovic (SRB) x Julia Görges (ALE) 6-3, 6-4

Svetlana Kuznetsova (RUS/N.8) x Jaimee Fourlis (AUS) 6-2, 6-1

Eugenie Bouchard (CAN) x Shuai Peng (CHN) 7-6 (7/5), 6-2

Sorana Cirstea (ROM) x Carla Suarez (ESP/N.10) 7-6 (7/1), 6-3

Anastasija Sevastova (LAT/N.32) x Kristína Kucova (SVQ) 6-3, 6-4

Coco Vandeweghe (EUA) x Pauline Parmentier (FRA) 6-4, 7-6 (7/5)

Garbiñe Muguruza (ESP/N.7) x Samantha Crawford (EUA) 7-5, 6-4

Ashleigh Barty (AUS) x Shelby Rogers (EUA) 7-5, 6-1

Mona Barthel (ALE) x Mónica Puig (PUR/N.29) 6-4, 6-4

